Christian Born übt Selbstkritik

von Harald Klipp

21. Oktober 2018, 21:50 Uhr

Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga Ostholstein, die Sportvereinigung Pönitz, kassierte beim SV Neukirchen mit 0:2 (0:1) Toren seine erste Saisonniederlage.

Björn Reis erzielte mit einem Elfmeter die Führung für die Gastgeber. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit steigerten sich die Gäste deutlich. Es fehlte jedoch an der nötigen Konsequenz im Abschluss. Trotz Überzahlspiel ab der 60. Minute nach einer Gelb-Roten Karte gegen Neukirchen gelang es den Pönitzern nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Im Gegenteil: Der SV Neukirchen konterte zum 2:0 durch Marten Ruge (83.). Der Pönitzer Trainer Christian Born sagte selbstkritisch: „Ich habe die Aufstellung in der ersten Hälfte nicht optimal gewählt. Die Rotation auf den Positionen hat eher geschadet. Das nehme ich auf meine Kappe. Daher kann ich der Mannschaft auch keinen Vorwurf machen. Gerade nach der Umstellung in der zweiten Hälfte haben wir eine starke Leistung gezeigt. Wir haben es aber versäumt, die Überlegenheit in Tore umzumünzen.“