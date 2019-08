Brackrade : Christel und Herbert Rau feiern Diamantene Hochzeit

Das Ehepaar aus Brackrade ist überzeugt: „Man muss auch tolerant sein.“

von Michael Kuhr

20. August 2019, 17:13 Uhr

Brackrade | Das Tauziehen um eine Lösung des Nah-Ost-Konfliktes war im Gange und im Radio sang Dalida ihren damaligen Nr. 1-Hit „Am Tag, als der Regen kam“. Das alles war Christel und Herbert Rau völlig egal. An diesem Tag heirateten sie und das Ereignis wiederholt sich am Mittwoch zum 60. Mal.

Dienstagabend schon hatten Nachbarn, Freunde und Familie die Girlande zur Diamantenen Hochzeit um die Haustür gelegt und danach im schmuckem Rau-Garten in Brackrade gegrillt und gefeiert. Mittwochvormittag werden offizielle Vertreter aus der Gemeinde Bosau erwartet und am Nachmittag ist wieder die Familie dran.

Bei den Raus in Brackrade ist alles gut „durchgetaktet“. Das liegt wohl auch daran, dass ein Teil der Familie in direkter Umgebung zusammen lebt. Das schmiedet zusammen. Die Kinder erledigen das, was „den Alten“ nicht mehr so gut von der Hand geht – ein intaktes Familienleben also. Befragt nach dem Rezept für das lange Durchhalten in der Ehe sagte Herbert Rau: „Man muss sich lieben und zueinander stehen. Das muss von Anfang an stimmen.“ Und Christel Rau ergänzt: „Man muss auch tolerant sein.“

Die 82-jährige Christel Rau stammt aus Tilsit in Ostpreußen, ihr 83-jähriger Mann Herbert aus Brackrade. Während sie in der ländlichen Hauswirtschaft tätig war, beschäftigte er sich als Maler, in der Sandstrahlung, im Gerüstbau und als Polier. Aus ihrer Ehe gingen drei Kinder hervor – eine Tochter und zwei Söhne, die Christel und Herbert Rau zwei Enkel und zwei Urenkel bescherten.

Herbert Rau kam von einer Arbeit in der Schweiz zurück und traf bei Malerarbeiten bei der Familie Paulsen in Hutzfeld auf seine „Künftige“. „Ich hatte meinen Tritt quer gestellt und Christel musste immer fragen, ob sie mal durchgehen durfte“, grinst Herbert Rau verschmitzt. Das war im Februar 1958. Sie bewarfen sich dann mit Schneebällen und trafen sich zufällig beim Tanzen in „Strauers Hotel“ in Bosau wieder. „Ich habe dann ihr deftiges Holsteiner Essen schätzen gelernt“, erinnert er sich genau. Im Mai 1958 verlobten sie sich, am 21. August 1959 heirateten sie. Als die drei Kinder in ihr Leben traten, das waren die jeweiligen Höhepunkte ihres gemeinsamen Lebens. Gern erinnern sie sich aber auch an gemeinsame Urlaube in Tunesien, Schweden, Österreich, Schweiz oder auch in Ostpreußen.

„Ich bin Ostpreußin und Deutsche, nicht Europäerin“, bekräftigt die sehr am Politik interessierte Christel Rau und verurteilt die aktuelle europäische Entwicklung. Sie liest täglich begeistert den OHA, schreibt gern Briefe und war 45 Jahre Sängerin im Gemischten Chor Plön. Herbert Rau liebt immer noch die Gartenarbeit und repariert alles, was im Haus ansteht.