Bosau : Christa und Horst Detering sowie Jürgen Felber stellen in der Dunkerschen Kate aus

Kunstaustellung an zwei verlängerten Wochenende.

31. August 2020, 10:27 Uhr

Bosau | In den historischen Räumen der denkmalgeschützten „Dunkersche Kate“ in Bosau (Bischof-Vicelin-Damm 7) werden vom 3. bis 6. September sowie vom 10. bis 13. September Christa und Horst Detering aus Bornhöved, sowie Jürgen Felber aus Groß Rönnau, ihre neuesten Arbeiten präsentieren. Unter dem Motto „Malerei trifft Poesie“ stellen die drei Künstler jeweils von 11 bis 18 Uhr ihre Objekte in ganz unterschiedlichen Stil-Material- und Themenrichtungen vor. Schwerpunkte der Ausstellung sind Gemälde (Aquarell, Pastellkreide, Acryl und Öl) und Linolschnitte (teilweise koloriert) sowie Holzskulpturen die aus Überresten maroder Holzstücke entstanden sind. Dazu werden Fotografien mit lyrischen Texten unter dem Motto „Alltagspoesie“ (auch in Form von kurzen Lesungen im Garten, täglich um 14 Uhr) und Plakatgedichte die Ausstellung ergänzen.