Fussball : Chris Ruppert erzielt zwei Tore

Kreisklasse A: FC Scharbeutz gewinnt 2:1(1:1) beim SC Raprid Lübeck.

04. November 2019, 20:23 Uhr

Lübeck | Der FC Scharbeutz feierte beim SC Rapid Lübeck II einen 2:1 (1:1)-Erfolg in der A-Klasse Lübeck. „Wir waren die bessere Mannschaft, hatten gute Chancen und gehen deshalb als verdienter Sieger vom Platz“, lautete das Fazit des Scharbeutzer Trainers Jürgen Grimm.

Neben Jan Schütt in der Abwehr wusste Chris Ruppert in der Offensive zu überzeugen. Der Flügelflitzer erzielte in der 30. Minute das 1:0. Nach dem Ausgleich zum 1:1 (40.), schoss Ruppert das entscheidende 2:1 nach 75 Minuten.