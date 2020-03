Eutin : Chefarzt der Sana-Klinik Middelburg informiert rund um Palliativ- und Altersmedizin

Palliativnetz östliches Holstein präsentiert Vortrag mit Dr. Jens Dowideit.

03. März 2020, 10:15 Uhr

Eutin | Der Chefarzt der Geriatrie an der Sana-Klinik Middelburg Dr. Jens Dowideit wird das Thema „Palliativmedizin und Altersmedizin (Geriatrie) – eine Konkurrenz?“ aufrollen. Zu dem öffentlichen Vortrag lädt das Palliativnetz östliches Holstein am Donnerstag, 5. März, um 19.30 Interessierten in die Kreisbibliothek Eutin ein.

Die Palliativmedizin beschäftigt sich mit Patienten, die an einer unheilbaren, in absehbarer Zeit zum Tode führenden Erkrankung leiden und kümmert sich hier um „Symptomkontrolle“, das heißt, möchte die Beschwerden dieser Patientengruppe bestmöglich lindern, um in der verbleibenden Zeit die Lebensqualität so gut es geht zu verbessern. Hierzu scheinbar im Gegensatz steht die Geriatrie, die als Altersmedizin Rehabilitation, eine Stabilisierung des Mobilitätsgrades und anderer Funktionen, Verbesserung der Altersbeschwerden, der geistigen Funktionen und hiermit eine möglichst gute Eigenständigkeit zur Selbstversorgung im Blick hat.

Der Referent ist als einer der ersten schleswig-holsteinischen Palliativmediziner und langjähriger Geriater besonders erfahren auf diesen Gebieten und wird auf Fragestellungen aus der Zuhörerschaft eingehen.

Das Palliativnetz ist ein Förderverein, der die palliativmedizinische Versorgung im ländlichen Raum verbessern möchte. Hierzu zählt auch, das Angebot der SAPV (Spezialisierte Ambulante PalliativVersorgung), bekannter zu machen. Durch eine gute SAPV-Versorgung, wie sie im Raum zwischen Lübeck und Kiel seit mehr als zehn Jahren geleistet wird, werden nachweisbar Krankenhaus-einweisungen vermieden und Schwerkranke können in ihrer Häuslichkeit verbleiben. Weiterhin können diese Patienten von ihrem Hausarzt und ihrem Pflegedienst versorgt werden.

In Krisen (Schmerzdurchbrüche, Übelkeit/Erbrechen, Blutungen, psychische Ausnahmezustände) versorgt ein Bereitschaftsdienst, der aus Palliativ-Pflegekräften und -Ärzten besteht, diese Patientengruppe rund um die Uhr. Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieser Leistungen, die die Krankenkassen bezahlen, ist eine ärztliche Verordnung, auf die die entsprechenden Patienten bereits seit einer Gesetzesanpassung vor Jahren einen Rechtsanspruch haben.