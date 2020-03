Kreis Plön : Chaos an Container-Standorten

Solche Müllsammlungen werden grundsätzlich zur Anzeige gebracht und können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

von Michael Kuhr

11. März 2020, 16:18 Uhr

Plön | Es ist in der Tat kein schöner Anblick, wenn sich an den örtlichen Sammelstellen für Flaschen und Altkleidung an den Containern jede Menge Restabfall türmt – wie am Beispiel im Hopfenhof in Lütjenburg. Zu Recht fragen sich viele Bürger, wer ist eigentlich dafür verantwortlich?

Genauer hingesehen, müsste diese Frage eigentlich anders gestellt werden: Wer wirft den Abfall dort hin? Das sind Mit-Bürger, die einfach schnell und oft ungesehen ihren Müll mutwillig und zielgerichtet loswerden wollen. Die andere Frage ist, wer kümmert sich dann um den Abtransport des Mülls? Ist es die örtliche Gemeinde, wie viele meinen oder fällt die Zuständigkeit in den Kreis, beziehungsweise ist es der beauftragte Entsorger. Der OHA hat am Beispiel der Lütjenburger Hopfenhof nachgefragt.

Aus der Stadt verlautete dazu, die Zuständigkeit liege beim Kreis. Und der Kreis gibt zu, dass dies in der Tat so ist. „Bei solch einem Vorgehen handelt es sich um eine unerlaubte Abfallentsorgung“, heißt es dazu in der Antwort des Kreises wörtlich. „Solche Müllsammlungen werden grundsätzlich zur Anzeige gebracht und können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.“ Die Zuständigkeit der Entsorgung aber liege beim Kreis Plön.

Die über 200 Depotcontainer-Standorte werden turnusmäßig, das heißt mindestens wöchentlich, oft sogar zweimal pro Woche, durch den beauftragten Dienstleister angefahren. „Werden unerlaubt abgelegte Abfälle festgestellt, werden diese sehr zeitnah entsorgt“.

So auch bei dem vom OHA angeführten Beispiel im Hopfenhof. Dort ist der Abfall auch schon einen Tag nach der Anfrage beim Kreis entsorgt worden wie auch beim anderen Brennpunkt in der Königsberger Straße und in der Hindenburgstraße, um nur zwei weitere Beispiele zu nennen. Leider, so der Kreis, gehörten diese Stellen zu den „sogenannten Brennpunktstandorten“. Denn dort finden sich oftmals nach erfolgter Reinigung sofort neue Abfallsammlungen, so der Kreis weiter. „Solch ein Fehlverhalten einiger weniger Bürger geht zu Lasten aller Gebührenzahler.“

Über die turnusmäßige Abfuhr hinaus werden besagte Plätze im Kreis auch pauschal angefahren, da dort überproportional unerlaubt Müll abgelagert wird. Die Abfallwirtschaft ist mit der Arbeit des Drittbeauftragten dennoch zufrieden. Die vermeintlichen Beobachtungen von Bürgern, dass dieser Müll von den Mitarbeitern des Entsorgungsdienstes aus den Containern geholt und dort hingeworfen werden, kann der Kreis nicht nachvollziehen. Überhaupt gäbe es an den meisten Depotcontainer-Standorten keinen Grund zur Klage.

Dennoch ist es ein Problem, mit dem die Abfallwirtschaft des Kreises sich immer wieder beschäftigen muss. Der Kreis begrüßt es deshalb ausdrücklich, wenn sich auch die örtlichen politischen Gremien mit dieser Angelegenheit befassen. „Eine gemeinsame Strategie oder Ideen und Anregungen aus der örtlichen Selbstverwaltung treffen bei der Abfallwirtschaft auf offene Ohren.“

Konkret zum genannten Lütjenburger Beispiel heißt es, die Standorte seien – wie woanders auch – ausgewählt worden, weil dort wenig Wohnungsbebauung vorhanden ist. Dies habe allerdings zur Folge, dass dort eine illegale Müllentsorgung relativ unbeobachtet erfolgen kann. „Ob hier ein Strategiewechsel erfolgen sollte, wird mit der Stadt Lütjenburg zu diskutieren sein.“ Damit steht eigentlich nicht mehr die Frage im Vordergrund, ob und wie schnell der Müll entsorgt wird, sondern vielmehr, dass das Verhalten einzelner Bürger gesellschaftlich unverantwortlich und nicht hinnehmbar ist, so der Kreis.