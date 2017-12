Chancenwucher: Eutin 08 lässt Punkte liegen

vergrößern 1 von 2 Foto: okpress 1 von 2

von Achim Krauskopf

erstellt am 03.Dez.2017 | 12:48 Uhr

Torchancen hatten die Regionalliga-Fußballer von Eutin 08 genug, dennoch stand die Mannschaft von Lars Callsen nach dem 1:2 (0:1) gegen den SSV Jeddeloh ohne Punkte da. Den entscheidenden Gegentreffer kassierte der Aufsteiger nach zahlreichen Gelegenheiten, selbst in Führung zu gehen, in der 87. Minute. „Das ist extrem bitter für uns gelaufen“, meinte Sönke Meyer. 08 hatte in der leidenschaftlich geführten Partie – unser Foto zeigt Florian Stahl und Jan Frederik Kaps (Nr. 11) – alles in die Waagschale geworfen. Lokalsport Seiten 20 und 21