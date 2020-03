Chance in der Katastrophe

von Michael Kuhr

20. März 2020, 09:13 Uhr

Das Corona-Virus hat uns seit ein paar Tagen fest im Griff. Über die ganze Welt hat sich das gefährliche Virus ausgebreitet und schon viele Tote gefordert. Wir erleben im Rahmen dieser Pandemie besonnen reagierende Verantwortliche auf allen Ebenen unseres staatlichen und gesellschaftlichen Gefüges. Ich fühle mich sehr gut umsorgt. Das Problem scheint erkannt, aber noch lange nicht gebannt – trotz Impfstoffes, der bereits auf gutem Weg ist.

Derzeit haben wir Menschen den Fokus auf Probleme gelegt, die in direkter Verbindung mit dem Corona-Virus stehen. Das ist völlig normal. Vor allen Dingen wird unser soziales Leben durch die Pandemie völlig auf den Kopf gestellt. Kein Sport mehr in den Sportvereinen, öffentliche Einrichtungen haben geschlossen, die Kommunalpolitik ist auf Eis gelegt, es gibt keine Gottesdienste mehr, Schulen und Universitäten sind geschlossen. Man hat das Gefühl, als würde irgendwo ein Stecker gezogen und unserem gesellschaftlichen Leben der Strom abgeklemmt. Wir Menschen werden ganz langsam herruntergefahren.

Mit dieser Erkenntnis kann man dem Corona-Virus am Ende des vielleicht langen Prozesses auch etwas Positives abgewinnen und die Pandemie als Chance begreifen. Nutzen wir die bevorstehende und bestimmt etwas ruhigere Zeit doch einfach und besinnen uns endlich mal wieder. Kommen wir runter vom meistens viel zu hohen Ross, erkennen wir, dass wir in der Vergangenheit aus mancher zierlichen Mücke gern mal einen dicken Elefanten gemacht haben. Erden wir uns neu. Entschuldigen wir uns für manche übereilte Handlungen oder Aussagen und sprechen Menschen Respekt für ihre Arbeit aus – von allen medizinischen Kräften über Pflegekräften bis hin zu Zeitungsausträgern und Postboten. Das wäre nach der Besinnung doch mal eine gute Gelegenheit, eine bessere Kultur in unserer Gesellschaft zu etablieren. Lernen wir, unsere eigene Gesundheit zu schätzen und zu fördern, erkennen wir, wie wichtig auch mal das Wort eines Pastors sein kann, nachbarschaftliche Hilfe oder die Arbeit des Bademeisters. Lernen wir in dieser sicherlich auch schwierigen Zeit, unsere Umgebung und das, was längst in das Alltägliche übergegangen ist, mehr zu schätzen und nicht als gewöhnlich anzusehen. Lernen wir einen sorgsamen Umgang mit unserer Natur, mit unseren Mitmenschen und gewinnen wir neues Vertrauen in das Krisenmanagement unserer Politik und der Verwaltungen. Sie haben es sich verdient! Michael Kuhr