CDU wirft SPD Blockadepolitik vor

Der Fraktionsvorsitzende Matthias Rachfahl fordert die Sozialdemokraten auf, die Wihelm-Wisserschule nicht ständig schlechtzureden

von Achim Krauskopf

06. April 2018, 15:57 Uhr

Der Wahlkampf dreht auf: Mit einer breit angelegten Replik hat der CDU-Fraktionsvorsitzende Matthias Rachfahl (Foto) auf Äußerungen der SPD zur Schulpolitik reagiert, die den Neubau einer Gemeinschaftsschule gefordert hatte (wir berichteten).

„Die Platte der SPD hängt und das bereits die gesamte Legislaturperiode über,“ sagt Rachfahl. „Seit fünf Jahren befindet sich die SPD-Fraktion in Dauerblockade zum Thema Entwicklung der Wilhelm-Wisser-Schule. Mehr als eine Forderung nach einem Neubau kommt dabei nicht.“ Nach Rachfahls Feststellung mache die SPD keine konkreten Aussagen, fordere nur unendlich viele zeit- und kostenintensive Prüfaufträge an die Verwaltung. „Die Standorte, die sie vorschlägt, sind jedoch seit Längerem als nicht umsetzbar festgestellt worden. Hierzu gehört auch der am Rand der Stadt liegende Standort an der Oldenburger Landstraße, der für viele Kinder sehr lange Wege bedeuten würde.“

Dabei schrecke die SPD auch vor falschen Behauptungen nicht zurück. So sage die Stadtvertreterin Katja Behrends, dass die Schülerzahlen der WWS kontinuierlich zurück gingen. Im nächsten Schuljahr werde es aber aufgrund der Anmeldezahlen mindestens drei, wenn nicht sogar vier neue fünfte Klassen geben.

Wollte man dem Ansinnen der SPD folgen, werde es in zehn Jahren noch keine attraktive und konkurrenzfähige Wisser-Schule geben. Dabei sei das Raumprogramm für die Schule am Berg zukunftsfähig ausgerichtet. Entgegen der Behauptung der SPD sei der Platz auch ausreichend, das wüssten alle Beteiligten.

Nach Rachfahls Überzeugung ist der Kernpunkt der politischen Auseinandersetzung vielmehr der beschlossene Bau einer Sporthalle am Güterbahnhof. „Der Standort ist nicht optimal, trotz vieler Bemühungen hat sich aber keine tragfähige Alternative herauskristallisiert.“

Während der Veranstaltung hätten SPD-Vertreter gesagt, dass Beschlüsse zum Schulneubau und zur Sporthalle fallen müssten, danach könnte man die Standortfrage der Wisser-Schule klären. „In den letzten fünf Jahren hat die SPD nichts getan und weiß heute nicht, was sie tut. Die SPD zeigt eine reine Dagegen-Haltung. Ein eigenes Konzept der SPD fehlt bis heute und wurde in den letzten Jahren nie an den Tag gelegt.“

Diese Feststellungen seien auch an anderer Stelle bemerkbar. Dem Neubau der Grundschule Am Kleinen See habe die SPD zähneknirschend und auch nicht in kompletter SPD-Stärke zugestimmt. Das Kinder- und Jugendparlament habe sie nicht gewollt. Beim ehemaligen Haus des Gastes habe es mehrfach eine Rolle rückwärts gegeben. Lediglich bei der Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Aufsichtsräte der Stadtwerke habe es für die SPD-Fraktion nicht schnell genug gehen können, die Entscheidung sei in Rekordzeit gefallen.

Matthias Rachfahl: „Statt ständig die WWS schlecht zu reden, muss die SPD aus ihrer Blockadehaltung kommen und aktiv die Schulentwicklung mitgestalten.“