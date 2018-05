CDU verfehlt ihr Wahlziel deutlich

Malente: CDU bleibt dennoch stärkste Fraktion, drei Direktmandate für SPD, Freie Wähler drittstärkste Kraft, FDP legt zu, Grüne verlieren, Bürger-innen sind drin

von Bernd Schröder

06. Mai 2018, 18:43 Uhr

CDU-Fraktionschef Uwe Potz fand klare Worte für das schlechte Abschneiden seiner Partei: „Das Wahlergebnis ist für uns enttäuschend. Ganz klar“, räumte er ein. Er habe das Wahlziel „40 plus x“ ausgegeben, das sei klar verfehlt worden. Die CDU rutschte von 38,3 auf 30,9 Prozent ab. Viele Bürger hätten die kritische Haltung der CDU gegenüber Bürgermeisterin Tanja Rönck leider als Blockade wahrgenommen, bedauerte Potz. Dafür sei die CDU bestraft worden.

Ein bisschen wackelte gar der erneute Einzug des CDU-Fraktionschefs in die Gemeindevertretung. FDP-Fraktionschef Wilfred Knop rückte im Wahlkreis 4 (Kreuzfeld und Timmdorf) mit 74 Stimmen bis auf 15 Stimmen an Potz heran. „Das hat mich umgehauen“, jubelte Knop, der nun mit einem persönlichen Rekordergebnis in seine vierte Wahlperiode geht. Doch auch die FDP insgesamt gehörte zu den Gewinnern. Sie verbesserte sich von 6,7 auf 10,7 Prozent.

Den Einzug in die Gemeindevertretung verfehlten für die CDU Jürgen Gutzmann, der im Wahlkreis 10 (Schule an den Auewiesen) gegen Carmen Weber (SPD) verlor, und Matthias Sievert. Er zog im Wahlkreis 12 (Awo-Bürgerhaus II) gegen Dr. Pia Glorius (SPD) den Kürzeren.

Prominentester CDU-Verlierer war aber Hans-Werner Salomon (kleines Foto). Er verlor im Wahlkreis 8 (Grundschule Malente) gegen SPD-Spitzenkandidat Bernhard Kardell, der damit für die SPD das dritte Direktmandat perfekt machte. Die übrigen neun gingen an die CDU. „Ich freue mich sehr“, sagte Kardell. Das bestätige die Erneuerung der Malenter SPD. Wesentliche Wahlziele seien erreicht. Erstmals seit Langem habe die SPD wieder Direktmandate, habe „20 plus x“ gegen den Bundestrend geholt und sei damit zweitstärkste Kraft. Das tröstete Kardell darüber hinweg, dass die SPD deutlich verloren hat – von 24,8 auf 21,2 Prozent.

Umgekehrt ging es den Freien Wählern Malente (FWM). Sie bauten ihr Ergebnis von 14,1 auf 15,8 Prozent aus. „Wir zählen uns zu den Gewinnern“, frohlockte Fraktionschef Holger Bröhl. Das Ziel, drittstärkste Fraktion zu werden, sei erreicht. Damit löst die FWM die Grünen ab, die von 15,7 auf 12,2 Prozent einbrachen. „Das ist ein Dämpfer“, gab Fraktionschef Andreas Endler zu. Das habe wohl auch an den internen Querelen der Vergangenheit gelegen. Diese hatten zur Gründung der Bürger-innen für Malente (BfM) geführt. Deren Spitzenkandidatin Elke Wilkens sah das Ergebnis (9,1 Prozent) als „Bestätigung der bisherigen Arbeit“.

BfM-Gründerin Dagmar Nöh-Schüren wird der Gemeindevertretung zwar nicht mehr angehören, will aber in den Ausschüssen weitermachen. Sie sah das Wahlergebnis positiv: „Ich gehe davon aus, dass in den Ausschüssen offen diskutiert werden kann und nicht alles schon feststeht.“ Das sah Knop kritischer: „Das wird eine schwierige Gemeindevertretung.“ Denn es gebe keine klaren Mehrheiten.