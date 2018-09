CDU und Grüne wollen Pauschalen für die Übungsleiter erhöhen

von Michael Kuhr

20. September 2018, 11:48 Uhr

Die CDU-Kreistagsfraktion sowie die Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen möchten ein Konzept für eine mögliche Erhöhung der Übungsleiterpauschalen bei den Sportvereinen auf den Weg bringen. Das haben sie in einem entsprechenden Antrag an den zuständigen Sportausschuss des Kreistages für die kommende Sitzung im November eingebracht. Das sagten die beiden Fraktionschefs Timo Gaarz (CDU) und Monika Obieray (Grüne).

Hintergrund sei die aktuelle Diskussion der Sportvereine im Kreis Ostholstein über eine Erhöhung der Übungsleiterpauschalen. Die letzte Erhöhung liege etwa 20 Jahre zurück. „Die CDU und die Grünen erkennen daher ausdrücklichen Handlungsbedarf und regen an, dass der Kreis Ostholstein gemeinsam mit dem Gemeindetag Ostholstein sowie dem Kreissportverband konzeptionelle Lösungsvorschläge für eine Erhöhung erarbeitet“, so Timo Gaarz.

Werte wie Teamgeist, Fairness und Gewinnen wollen und Verlieren können seien – unabhängig von Herkunft, Sprache und Status – Grundvoraussetzungen für ein gedeihliches Zusammenwachsen einer Gesellschaft. Gaarz: „Und genau dieser unverzichtbaren Integrationskraft des Sports und damit der hohe Stellenwert des Ehrenamtes in diesem Bereich, sollten wir bei der Erarbeitung eines gemeinsamen Lösungsvorschlages zusammen mit dem Ostholsteinischen Gemeindetag sowie dem Kreissportverband Rechnung tragen.“ In den Vereinen und Verbänden werde der Kit produziert, der die Gesellschaft zusammenhalte und genau dieser Kit für mehr Zusammenhalt – sei gerade jetzt immens wichtig für eine funktionierende Bürgergesellschaft und sollte daher auch angemessen finanziell wertgeschätzt werden, so Timo Gaarz weiter.