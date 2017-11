CDU setzt den Rotstift an

von Michael Kuhr

erstellt am 28.Nov.2017 | 10:58 Uhr

Die CDU-Fraktion in der Ratsversammlung hat bei den Haushaltsberatungen im Hauptausschuss Sparwillen bewiesen. Stefan Plischka, Gernot Melzer und Jan Zender breiteten 20 Änderungs- und Einsparvorschläge aus, die nicht überall auf Gegenliebe stießen. Anlass sind die Neuverschuldung von 2 Millionen Euro und ein Schuldenstand von 12,2 Millionen Euro.

Dorn im Auge der drei Christdemokraten war der von Bürgermeister Lars Winter (SPD) vorgelegte Haushaltsentwurf, der einen Fehlbetrag von etwa 2 Millionen Euro auswies (der OHA berichtete). Eine Verbesserung des Ergebnisses in diesem Jahr um über 180 000 Euro, so der neueste Stand, reduziert das strukturelle Defizit auf 1,8 Millionen Euro, rechnete Lars Winter vor.

Damit Stadt Plön und Stadtwerke endlich die Breitbandversorgung anschieben können, ist eine Aufstockung des Kapitals von 2 Millionen Euro fällig, die im Jahr knapp 40 000 Euro Zinsen erfordern. „Eine starke Belastung“, meint Gernot Melzer. Das Geld sollte erst nach und nach aufgenommen werden, wenn es benötigt werde. Die Zinsen würden in die zu kalkulierenden Pachtzahlungen für den Anbieter des Netzes einfließen, rechnete Lars Winter vor. Außerdem werde das Geld sofort benötigt, weil

die Anfangsfinanzierung des Netzausbaus in den Sektoren am teuersten sei.

Die CDU-Vertreter wollten die papierlose Gremienarbeit (6200 Euro) um ein Jahr verschieben. Thorsten Pfau (SPD) wollte auf „Manches in Schriftform“ nicht verzichten. Zudem wolle er Zuschussangträge über 500 Euro von Plöner Vereinen nicht auf 800 Euro teuren Tabletts ablehnen. Pfau schlug vor, die Ratsleute sollten die Geräte selbst von ihren Aufwandsentschädigungen kaufen. Das wurde so einstimmig beschlossen.

100 000 Euro soll eine neue Telefonanlage für die Stadtverwaltung kosten. Gernot Melzer empfahl die Prüfung des Leasings der Anlage. Nach Angabe von Bürgermeister Lars Winter soll nun ein Fachmann Vorschläge machen.

Für die Sanierung der Schlossgarage hatte die Verwaltung 215 000 Euro in den Produkthaushalt eingestellt. Damit soll der kaputte Bodenbelag saniert werden. Die CDU-Vertreter im Hauptausschuss forderten zunächst eine Wirtschaftlichkeitsberechnung bevor Geld in die Schlossgarage gepumpt werde. „Die Verschleißdecke ist rissig und abgängig“, stellte Bürgermeister Lars Winter die Situation dar. Das Geld dafür sei mit einem Sperrvermerk im Haushalt versehen. Hauptausschuss-Chef Stefan Plischka forderte von der Stadt Alternativen.

Bruno Brillert, bei der Stadt zuständiger Teamleiter für Liegenschaften, verdeutlichte: „Die Verschleißdecke ist brüchig.“ Wenn jetzt mit dem Winter Salzwasser von Autos in den Belag fließe, werde es noch schlimmer. Im Hauptausschuss brachte die CDU ihr Ansinnen nicht durch. Die Schlossgarage soll 2018 saniert werden.

Und dann sind der CDU die öffentlichen Toiletten ein Dorn im Auge. Plischka, Zender und Melzer wollten den Haushaltsansatz von 90 000 Euro halbieren und einen Betreiber suchen, der für die Sauberkeit verantwortlich zeichnet. Der könnte seine Kosten über ein Entgelt finanzieren. „Die Stadt ist verpflichtet, kostenlose Toiletten bereit zu stellen“, nahm Dr. Ingeborg Unbehauen (Grüne) der CDU den Wind aus den Segeln. „Ein Betreiber muss auch erst einmal das Geld erwirtschaften“, rechnete Lars Winter vor. Das funktioniere vielleicht über weniger Reinigung. Doch Plön sollte sich für den Tourismus schick machen. Und über ein Entgelt werde der Nutzer abgeschreckt und verrichte seine Notdurft im öffentlichen Raum. Den Optimismus der CDU dämpfte Thorsten Pfau: „Private Dienstleister sind nicht unbedingt besser.“