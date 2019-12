Ostholstein : CDU möchte die Kreisumlage noch weiter senken

Gaarz: So nimmt der Kreis Ostholstein auch wieder verstärkt seine gesetzliche Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion wahr.

Avatar_shz von Bernd Schröder

27. Dezember 2019, 17:14 Uhr

Eutin | Der Vorsitzende der CDU Fraktion im ostholsteinischen Kreistag, Timo Gaarz, äußert sich positiv zur Finanzentwicklung im Kreis Ostholstein und gibt sich optimistisch für das Jahr 2020: „Der Kreishaushalt ist grundsolide, löst Investitionen aus, senkt die Schulden und stärkt das Ehrenamt und unsere Kommunen!“

Die CDU blickt mit großer Zufriedenheit auf das Jahr 2019 zurück und startet mit Schwung und innovativen Themenschwerpunkten ins Jahr 2020, denn der Kreishaushalt gibt Ostholstein Rückenwind für zusätzliche und notwendige Maßnahmen. Gaarz: „Der Haushalt 2020 kann damit die Beständigkeit und die Gestaltungskraft des Jahres 2019 fortführen.“

So könne der Kreis Ostholstein auch wieder verstärkt seine gesetzliche Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion wahrnehmen. Der CDU-Fraktionschef nannte beispielhaft durch Antragsinitiativen der Kooperation von CDU und Grünen sowie durch einstimmige Beschlüsse im Kreistag:

Neuausrichtung und zusätzliche Finanzmittel für die Schuldnerberatung, Unterstützung für die Ausstattung eines neuen Frauenhauses in Höhe von 125.000 Euro, Bau einer neuen Rettungswache in Oldenburg, Ausbau der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Lensahn mit über 5 Millionen Euro, zusätzliche energetische Sanierungsmaßnahmen bei Kreisgebäuden, wie auch bei den Kreisberufsschulen, zusätzliche Mittel für kreiseigene Radwege und Kreisstraßen von erneut 2 Millionen Euro für 2020. Außerdem hätten CDU und Grüne bereits mit dem Haushalt 2019 initiiert, dass die Übungsleiterpauschalen für 1000 lizensierte Übungsleiter in den Sportvereinen erhöht werden konnten.

Insgesamt habe sich die Einnahmesituation für den Kreis, aber auch für seine Gemeinden und Städte aufgrund der konjunkturell steigenden Steuereinnahmen deutlich verbessert. Zur weiteren Stärkung der Finanzen der Kommunen hätten die Fraktionen CDU, Grüne und FDP mit einem gemeinsamen Antrag erreicht, dass die Kreisumlage nach 2018 mit 0,3-Prozentpunkten, 2019 um einen weiteren Punkt, auch 2020 um 1,5 Prozentpunkte gesenkt werde. „Allein diese Senkungsbeschlüsse von insgesamt 2,8 Prozentpunkten zeigen, dass damit fast 7 Millionen Europ zusätzlich in nur drei Jahren im kommunalen Bereich verbleiben werden“, sagte Timo Gaarz.

Die CDU-Kreistagsfraktion werde zudem weiter in einem konstruktiven und kollegialen Dialog mit dem Gemeindetag und den Kommunen bleiben. „Wir nehmen die Stellungnahmen zur gegenwärtigen Finanzsituation der Gemeinden und Städte im Kreis sehr ernst“, sagte Timo Gaartz. Eine weitere Absenkung der Kreisumlage schließe er daher für die CDU-Fraktion auch ab 2021 nicht aus, wenn die finanziellen Rahmenbedingen beständig bleiben sollten.

CDU und Grünen sei es wichtig, dass es neben einer möglichen Kreisumlagensenkung, einen unbürokratischen Strukturfonds für finanzschwache Gemeinden und Städte im Kreis zusätzlich gebe. Dieser Strukturfonds ist ab dem Haushalt 2020 und einem Mittelansatz von eine Millione Euro durch den Kreistag verabschiedet worden. Gaarz: „Wir werden den Mittelabruf und die damit verbundenen Investitionsprojekte der Kommunen auswerten und behalten uns eine Nachsteuerung beim Strukturfonds zu Gunsten unserer Kommunen im Kreis vor!“

Die erfolgreiche Politik des Kreises zeige einmal mehr, dass eine Politik mit konsequentem Schuldenabbau und dem Auslösen von Investitionen sowie die Stärkung des gesellschaftlichen Engagements möglich sei. Seit 2003 sei die CDU Mehrheitsfraktion im Ostholsteinischen Kreistag. So sei die Kreisverschuldung allein von 2009 mit 89 Millionen Euro bis 2019 auf 40 Millionen Euro gesenkt worden. Die Investitionen seien 2020 auf 13,6 Millionen Euro erhöht worden.

Auch 2020 habe sich die CDU-Kreistagsfraktion einiges vorgenommen. Es geht darum, den Ausbau der Kreis-Radwege sowie die Sanierung der Kreisstraßen schneller voranzutreiben. Timo Gaarz: „Wir haben in Deutschland kein Investitionsproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und zumindest im Kreis Ostholstein wollen wir die Umsetzung unserer eigenen Projekte beschleunigen!“

Das Dauerthema „Neuausrichtung des ÖPNV“ würden CDU und Grüne ebenso weiter aktiv bearbeiten und für eine optimale Ausgestaltung von Tarifstrukturen in Schleswig-Holstein die Unterstützung des Landes einfordern und benötigen. Gerade im ländlichen Raum müsse der ÖPNV benutzerfreundlich und attraktiv ausgestaltet sein, damit er genutzt werde. „Unser Ziel bleibt die kostenfreie Nutzung des ÖPNV für alle unter 21 Jahren im Kreis Ostholstein, dafür müssen aber auch gesetzmäßige Unwägbarkeiten des Landes beseitigt werden“, so Gaarz weiter.

CDU und Grüne haben zudem das Thema Digitalisierung mit dem Beschluss „Smart Kreis Ostholstein“ auf die politische Agenda des Kreistages gesetzt. Der Kreis Ostholstein soll zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um einen weiteren nachhaltigen Beitrag zur Energiewende und zu einer Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien sicherzustellen.

Die Instrumente dabei sind „Digitalisierte Vernetzung“ der Bereiche Energie, Mobilität, Stadtplanung, Verwaltung und Kommunikation. Um diesen angestoßenen Prozess erfolgreich fortzuführen, findet dazu ein Kompetenz-Workshop mit Verantwortlichen aus Wirtschaft, Politik und Ehrenamt zum SMART Kreis Ostholstein bereits am 5. Februar 2020 im Kreishaus statt. Zusätzlich wurde auf Antrag von CDU und Grünen ein personeller Digitalisierungspool geschaffen, der auch die Kreisberufsschulen mit je einer Vollzeitstelle beim Digitalisierungsprozess zusätzlich unterstützen wird.

Für das 1. Quartal 2020 plant die CDU-Kreistagsfraktion zusammen mit dem CDU-Kreisverband eine Zukunftswerkstatt mit Fachleuten und Interessierten zum Zukunftsthema „Wasserstoff als Energieträger“. Damit möchte die CDU-Kreistagsfraktion eine neue Veranstaltungsreihe und ein neues Veranstaltungsformat begründen. „Wir wollen die Chance nutzen, gemeinsam mit interessierten Menschen (auch ohne Parteimitgliedschaft) in Ostholstein nach vorne zu denken und zu diskutieren, um eine gemeinsame Position der CDU vor Ort zu entwickeln“, so CDU-Fraktionschef Timo Gaarz.