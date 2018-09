CDU legt nach im Streit um Anwesenheitspflicht

von Bernd Schröder

Die Malenter CDU lässt im Streit um eine Anwesenheitspflicht der Bürgermeisterin im Hauptausschuss nicht locker. Die Anwesenheitspflicht ergebe sich aus Paragraf 45a der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung der Gemeinde, sagte Fraktionschef Uwe Potz und bekräftigte damit seine Kritik an Bürgermeisterin Tanja Rönck.

Ein Blick in die Gemeindeordnung gibt zwar keinen definitiven Hinweis auf eine Anwesenheitspflicht, Potz verweist jedoch auf den Kommentar zur Gemeindeordnung. Darin heißt es: „Die Mitwirkung der Bürgermeisterin ist eine Amtspflicht, sodass es nicht im Belieben des verwaltungsleitenden Organs steht, an den Sitzungen teilzunehmen oder ihnen fernzubleiben.“ Auch der Hauptsatzung entnimmt Potz die Anwesenheitspflicht. Dort wird die Bürgermeisterin als Mitglied des Hauptausschusses genannt. Potz pocht daher darauf, dass entweder Tanja Rönck selbst oder einer ihrer Vertreter an den Sitzungen des Hauptausschusses teilnimmt. Erste Stellvertreterin ist Gudrun Förster (CDU), zweiter Stellvertreter SPD-Fraktionschef Bernhard Kardell.

Zu Beginn der jüngsten Hauptausschusssitzung war es zu einem kurzen Disput zwischen Potz

und Hauptamtsleiter Dirk Schmidt gekommen. Potz hatte zuvor in Röncks Abwesenheit erklärt, die Verwaltungschefin habe eine Anwesenheitspflicht. Dies bestritt Tanja Rönck auf OHA-Anfrage unter Berufung auf die Gemeindeordnung. Bei der Sitzung war es auch um die umstrittenen Maßnahmen der Gemeindeverwaltung am Söhrener Dorfteich gegangen, der zunächst ausgebaggert und zum Leidwesen vieler Dorfbewohner eingezäunt wurde.

Bemerkenswert: Der Kommentar bejaht zwar eine Anwesenheitspflicht der Bürgermeisterin im Hauptausschuss, bezweifelt aber, ob diese sachgerecht sei. Denn: „Eine der wesentlichen Aufgaben des Hauptausschusses ist, die Gemeindeverwaltung zu kontrollieren.“ Zumindest bei dieser Aufgabe, heißt es weiter, dürfte die Bürgermeisterin einem ständigen Interessenkonflikt ausgeliefert sein.