Plön/Schwentinental : CDU im Kreis Plön ist gegen Verkauf des Gewerbe- und Technikzentrums in Schwentinental

Die CDU möchte das Gebäude gern vom Kreis Plön benutzen lassen und einen 10-Millionen-Euro Neubau in Plön zu sparen.

Plön | Ein Verkauf des Gewerbe- und Technikzentrums in Raisdorf kommt für die CDU-Fraktion im Plöner Kreistag nicht in Frage. Das sagten der Fraktionsvorsitzende Thomas Hansen, der Kreisvorsitzende Werner Kalinka wie die Kreistagsabgeordneten Yavuz Yilmaz und C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.