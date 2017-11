Eutin : CDU: Holst lobt G8-Schule

vergrößern 1 von 1 Foto: Kuhr 1 von 1

von Michael Kuhr

erstellt am 05.Nov.2017 | 17:41 Uhr

Die Rückkehr zu neun Schuljahren als Regel an den Gymnasien in Schleswig-Holstein und die beabsichtigten hohen Hürden für eine freie Wahl von acht Schuljahren sind plötzlich bei der CDU nicht mehr unumstritten. Diesen Eindruck erweckte der am Sonnabend wiederbelebte Stammtisch des CDU-Ortsverbandes Eutin im Brauhaus. Vorsitzender Rolf-Rüdiger Forst freute sich über 30 Teilnehmer.

Zwar hatte der CDU-Landtagsabgeordnete Tim Brockmann die Rückkehr zu G9 als Regelschule als großen Wurf der CDU in der Jamaika-Koalition im Landtag propagiert. Doch Mitglied Dieter Holst kritisierte, dass vieles auf Grundlage von Stimmungen gemacht worden sei: „Es kommt immer auf die Qualität der Schulleitung und der Lehrer an“, machte er am Beispiel des Eutiner Voß-Gymnasiums deutlich. So habe die Voß-Schule einen neuen Zugang zum Lernstoff als gutes Ergebnis entwickelt.

„Es ist bedauerlich, dass sich die Voß-Schule jetzt entscheiden muss“, sagte Holst. Schließlich sei die Einführung von G8 schon nicht ganz leicht gewesen. Dabei gebe es für die Schüler trotz G8 noch reichlich Freizeit. Probleme hätten allerdings die Fahrschüler. Die aber könnten auf einer anderen Ebene gelöst werden. Holst sieht G8 am Voß-Gymnasium als gute Regelschule an und hält G9 dort nicht für zwingend erforderlich.

Tim Brockmann erläuterte, dass die SPD im Landtag den Gesetzentwurf eingebracht und nur eine Änderung vorgeschlagen habe: Nicht 75, sondern 66 Prozent der Beteiligten sollten an den Schulen maßgeblich für die Entscheidung G8 oder G9 sein.

Als CDU-Mitglied kritisierte Manfred Meyer unterschiedliche Besoldungen an den Grundschulen. So erhielten Grundschullehrer bis zu 400 Euro weniger im Monat als Lehrer an Gemeinschaftsschulen. Außerdem müssten sie im Monat eine Stunde mehr arbeiten. So sei es sehr schwer, gut ausgebildete Grundschullehrer zu bekommen. „Hier hat sich die CDU in den Koalitionsverhandlungen leider nicht durchsetzen können“, verwies Tim Brockmann auf Bedenken der Finanzierbarkeit von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne).

Brockmann sei das Problem an den Grundschulen bekannt. Schließlich würde dort der Grundstein für die Bildung der jungen Menschen gelegt. Er sei im Gegensatz zu Manfred Meyer trotzdem guter Dinge, dass sich die Situation an den Grundschulen hoffentlich noch rechtzeitig genug verbessern werde.

CDU-Fraktionschef Matthias Rachfahl ging noch einen Schritt weiter: „Das Schulsystem gehört auf die Bundesebene.“ Zu groß seien die Unterschiede der Bildung unter den Bundesländern.“ Tim Brockmann bezweifelte eine Besserung der Bildung, wenn das Schulsystem aus Berlin gesteuert wird: „Eine rot-grüne Bundesregierung würde gleich Gesamtschulen einführen“, befürchtete er.

Mittlerweile fühlt sich Tim Brockmann als CDU-Landtagsabgeordneter in Kiel angekommen, wie er sagte. Daniel Günther, Robert Habeck und Wolfgang Kubicki hätten eine gute Arbeitsebene in den Koalitionsverhandlungen gehabt. Enttäuscht zeigte sich Brockmann, dass sich Ralf Stegner (SPD) als ehemaliger Koalitionspartner so frustriert an den Grünen „abarbeitet“. Aber auch die AfD im Landtag wisse genau, wo sie bei den etablierten Parteien im Landtag die Finger in die Wunden legen müssten.

Die CDU-Landtagsfraktion habe Tim Brockmann zu ihrem stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. „Ich übernehme gern diese Verantwortung“, sagte Brockmann. S sei er bei vielen Gesprächen dabei. Außerdem sei er im Bildungsausschuss des Landtages und hochschulpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Mit der Koalition arbeitet er daran. Ökologie und Ökonomie nachhaltig zu vereinen.