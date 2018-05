CDU bleibt stärkste Kraft im Plöner Rat

Erstmals erreichen die Linken zwei Sitze in der Plöner Ratsversammlung / Von der FWG-Kreis Plön zur SPD gewechselte Hansen holte gleich ein Direktmandat

von Michael Kuhr

06. Mai 2018, 18:10 Uhr

Große Freude bei Bettina Hansen: Die Plönerin holte gleich im ersten Anlauf im Bezirk Breitenauschule 2 mit 207 Stimmen ein Direktmandat und zieht für die SPD in die Ratsversammlung ein. Das Besondere daran: Hansen saß jahrelang für die Freien Wähler im Kreistag.

Die Entscheidung, nicht mehr im Kreistag zu sein, habe sie bereits vor zwei Jahren getroffen. „Ich freue mich. Das ist eine Premiere, die gelungen ist. Die Entscheidung für die SPD habe ich bewusst getroffen und freue mich, dass sie von den Wählern anerkannt wurde. Jetzt habe ich was zu tun“, kommentierte Hansen.

Das erste Gemeindewahlergebnis trudelte gegen 19.45 Uhr ein, nachdem die Kreiswahl ausgezählt war. Mit etwas mehr als 70 Plönern, die sich die Wahlergebnisse bei Bürgermeister Lars Winter und via Internet von der Großbildleinwand holten, war die Tourist-Info gestern Abend nicht eben überfüllt. Mehrfach spendeten sie Beifall, jedes Mal, wenn der Name eines direkt Gewählten genannt wurde.

Einer der ersten Gratulanten Hansens war André Jagusch (217). Der CDU-Politiker wurde ebenfalls direkt gewählt und wird künftig im Kreistag und in der Ratsversammlung sitzen. „Wir sind mit einem ganz neuen Team angetreten und haben es geschafft, Bekanntheit zu erreichen. Ich bin sehr stolz auf die Kandidaten, die einen intensiven Wahlkampf geführt haben. Wir können sehr zufrieden sein“, so Jagusch. Mechthilde Gräfin von Waldersee (68) errang im Wahlbezirk Altes E-Werk mit 207 Stimmen ebenfalls ein Direktmandat für die CDU. Auf Thore Kalinka entfielen 181 Stimmen. „Ich bin gerührt“, erklärte von Waldersee. „Ich habe gewusst, dass viele mich kennen, aber dass ich so gut gewählt werde, hätte ich nicht gedacht.“ Sie habe sich vorgenommen, für Plön etwas zu bewirken, die Fußgängerzone netter zu gestalten und das soziale Miteinander von Jung und Alt zu stärken.

„Es ist ein schöner Tag für mich“, kam es spontan von Dirk Meußer (FDP). „Ich bin sehr glücklich, dass wir die Zielvorgabe erreicht haben, wieder mit Fraktionsstatus in die Ratsversammlung einzuziehen“, erklärte der Plöner, der zusammen mit Gabriele Killig künftig die Politik der Freien Demokraten vertritt.

„Mit unseren vier Sitzen sind wir super zufrieden und freuen uns, jetzt drittstärkste Fraktion zu sein“, kommentierte Gerd Weber (Grüne) das Ergebnis. Damit könnten die Grünen einen Ausschussvorsitz besetzen. Mit Valentin Görg habe man einen kompetenten Aufrücker und werde wie bisher weiterhin Sacharbeit machen. Alle Kandidaten der Parteien, die in Plön aufgetreten seien, bezeichnete Weber als nette, integre Menschen. Es sei ein fairer Wahlkampf gewesen.

„Von 0 auf 9,63 Prozent im Wahlkreis 4: Das ist ein super Ergebnis. Darauf können wir aufbauen mit Bürgernähe und aktiver Arbeit“, freute sich Jörg Schröder (Die Linke). Seine Partei zieht erstmals in die Plöner Ratsversammlung ein.

Dr. Detlef Erdtmann (FWG), der mit Kirsten Hinrichsen nur noch zwei statt bisher drei Mandate hält, nannte das Ergebnis enttäuschend. „Die Gründe dafür sind offen. Ich vermute, den meisten Stammwählern sind die Personen völlig egal, auch wenn sie ihnen unbekannt sind.“