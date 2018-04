CDU bekräftigt: Radweg ist zu teuer

Schönwalder Christdemokraten sehen die kommunale Finanzen überfordert

von Achim Krauskopf

03. April 2018, 17:20 Uhr

Das Votum der CDU-Mitglieder im Finanzausschuss der Gemeinde Schönwalde gegen den Bau eines Radweges nach Lensahn („Schönwalde: CDU stoppt Radwegplan“ vom 28. März) sorgt weiter für Diskussionen. Nach einer Reaktion der SPD, die den Christdemokraten „leere Worte“ vorgehalten hatte, verteidigen Ausschuss-Mitglied Hans-Joachim Halske und der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes, Benjamin Ridders, die Entscheidung gegen den Radwegbau.

Halske bescheinigt dem Ostholsteiner Anzeiger eine sachliche Darstellung der Ausschusssitzung, allerdings fehle eine wichtige Aussage: „Nämlich dass auch ich den Ausbau von Radwegen befürworte, jedoch nicht zu den zur Diskussion stehenden Bedingungen.“

Halske betont, dass er in seiner Freizeit gerne Rad fahre und an dem Fahrradkorso teilgenommen habe, bei dem im September 2017 auf Anregung des Gemeindebeirates etwa 250 Radfahrer für Radwege demonstriert hatten. Es passe aber einfach nicht zusammen, so Halske weiter, dass Bürger zu ungerechten Straßenausbaubeiträgen mit teilweise horrenden Summen herangezogen würden, und andererseits von der Gemeinde Kosten übernommen würden, zu denen sie nicht verpflichtet und deren Höhe noch gar nicht überschaubar sei. „Der Bau sowie die Übernahme der Folgekosten für die Unterhaltung dieses Radweges entlang der Landesstraße 57 sind normalerweise Landesangelegenheit.“

Das Thema Radwege sei für die CDU nicht „gestoppt“, betonte der Schönwalder CDU-Vorsitzende Benjamin Ridders, aber die Partei werde nicht vergessen, wie es finanziell um die Gemeinde stehe. Die CDU Schönwalde scheue sich auch kurz vor der Wahl nicht, schwerwiegende Themen sachlich zu behandeln und mit dem Geld der Steuerzahler sorgsam umzugehen. Die mit dem Radwegbau auf die Gemeinde zukommenden Kosten seien erheblich. „Die bevorstehenden Aufgaben wie zum Beispiel die anstehende Neuregelung der Straßenausbaubeiträge sind für unsere Partei Anlass genug, bis zum letzten sachlich zu prüfen, was leistbar ist und was nicht.“

Die CDU behalte die Verschuldung der Bedarfsgemeinde im Blick, und man werde keine Wahlversprechungen machen, mit der die Gemeinde in noch größere finanzielle Nöte käme. „Wir wollen jetzt und auch in Zukunft ehrliche Politik machen.“

Ridders kündigte an, dass die CDU in der nächsten Fraktionssitzung die Sachlage noch einmal erörtern und ihre Haltung zur Gemeindevertretung am 16. April festlegen werde.

Für den Radweg Schönwalde–Lensahn läuft ein Planfeststellungsbeschluss 2019 aus, das Land hat Baupläne in der Schublade, will aber bis 2019 nicht beginnen. Es hatte angeboten, 50 Prozent der Baukosten zu übernehmen, wenn die Gemeinden Schönwalde und Lensahn die acht Kilometer lange Strecke selbst bauen und die restlichen Kosten übernehmen. Für Schönwalde wurden der Anteil auf 360 000 Euro geschätzt.