Plön/Bösdorf : CDU auf Drei-Seen-Wanderung

CDU begrüßte 60 Wanderer aller Generationen zu einem besonderen Naturerlebnis.

von Michael Kuhr

03. Mai 2019, 11:52 Uhr

Plön/Bösdorf | Die 3-Seen-Wanderung in Plön und Bösdorf war für mehr als 60 Wanderer aller Generationen ein schönes Naturerlebnis. André Jagusch, Henning Biss und Werner Kalinka hatten zur gemeinsamen Maiwanderung der CDU Ortsverbände Plön und Bösdorf und des CDU-Kreisverbands eingeladen. Auf der rund 7,5 Kilometer langen Strecke am Suhrer See ging es bei frischer Luft und verbunden mit vielen anregenden Gesprächen durch eine Wald- und Seenlandschaft, die zu durchwandern lohnt. Durch den Stiftungswald entlang der Uferstreifen von Höftsee, Behler See und Suhrer See führte die Wanderung nach Niederkleveez zu einer kleinen Stärkung. Es gab Zeit für viele gute Gespräche.