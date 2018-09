CDU-Antrag zum Straßenausbau

von Alexander Steenbeck

Verhärteter können die Fronten nicht sein, als zwischen der CDU und SPD in Kasseedorf in der Frage des Straßenausbaus zwischen Stendorf und Bergfeld. Während die SPD für einen Ausbau zum Erhalt der Straße kämpft, setzte sich die CDU für einen Rückbau bis hin zur Entwidmung und Rückgabe an den Grundeigentümer ein. Vor der Kommunalwahl stimmte die SPD in der Gemeindevertretung dann für einen Ausbau. Zuvor war die Pflicht zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen gegen die Stimmen der CDU abgeschafft worden. Nun beantragte die CDU die Aufhebung des Beschlusses aus dem April. Dem Antrag war einer Beratung und Beschlussfassung im Bauausschuss am 10. September vorausgegangen. Es ging um ein Schreiben des mit der Ausführung beauftragten Ingenieurbüros, in dem dieses den im Bauprojekt festgelegten Maßnahmen Alternativen gegenüberstellt. Teile der Materialen und angesetzten Einbaustärken entsprächen nicht den technischen Vorschriften. Auch müsse mehr in den frostsicheren Ausbau investiert und die Ableitung des Oberflächenwassers mit größerem Aufwand sichergestellt werden. Auch die Kostenansätze werden als „sehr niedrig“ bewertet. Kostensteigerungen von 20 bis 30 Prozent seien nicht unrealistisch. Auf Grundlage des Schreibens beschloss der Bauausschuss mit vier gegen drei Stimmen, dennoch am Bauprogramm festzuhalten und Verwaltung sowie Ingenieurbüro von der Gewähr der Baumaßnahme auszunehmen. Darin sieht die CDU einen Verstoß gegen die Grundsätze der Haushaltsführung nach Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Zudem zweifelt sie in ihrem Antrag die Förderfähigkeit der Maßnahme an. Der Bauausschussvorsitzende Mirko Strunge sah im CDU-Antrag wie auch im Schreiben des Ingenieurbüros keine neuen Erkenntnisse. Das beschlossene Verfahren sei bereits erfolgreich angewandt worden und die Bedenken von einigen Ingenieuren bei Beschlussfassung bekannt gewesen. Der Antrag der CDU wurde mit sieben Stimmen der SPD gegen fünf Stimmen der CDU abgelehnt.