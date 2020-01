Kreis Plön : Carsten Bertold-Clausen: Beauftragter für Behinderungen

Kreis Plön beruft neuen Beauftragten, der viel Erfahrung mitbringt.

Avatar_shz von Jörg Wilhelmy

23. Januar 2020, 17:13 Uhr

Plön | Er sieht sich als engagierten Berater, Vermittler bei der Verwaltung und Ansprechpartner für die, die ein Handicap haben: Carsten Bertold-Clausen, der neue ehrenamtliche Behindertenbeauftragte des Kreises Plön. Kreispräsident Stefan Leyk und Landrätin Stephanie Ladwig beriefen ihn Mittwoch offiziell in sein Amt.

Die Betroffenen wollen ernstgenommen werden. Carsten Bertold-Clausen, Behindertenbeauftragter

Er wolle „den Menschen, die Behinderungen haben, helfen, beraten, zuhören und Lösungen suchen“, beschreibt er einen Teil seiner Aufgaben. Der andere Teil sei die Beratung der Verwaltung und des Kreistages schon im Vorfeld von Entscheidungen, die auch Behinderte irgendwie betreffen könnten. In erster Line gelte: „Die Betroffenen wollen ernstgenommen werden.“

30 Jahre beim Lebenshilfewerk in Preetz

30 Jahre war Carsten Bertold-Clausen beim Lebenshilfewerk in Preetz mit seinen Werkstätten für Behinderte beschäftigt und engagiert. So kämpfte der 64-Jährige, der letztes Jahr in Rente ging, gut zweieinhalb Jahre für die Errichtung einer Bedarfsampel an der Wankendorfer Straße in Preetz, um Behinderten ein gefahrloses Queren der belebten Straße zur Werkstatt zu ermöglichen. Die Behörden pochten auf die Vorschrift, dass es eine Ampel außerhalb von geschlossenen Ortschaften nicht geben dürfe. Letztlich überzeugte er den Wirtschaftsminister von der Notwendigkeit. Weitere Schwerpunkte des gelernten Diakons waren der Aufbau und die Weiterentwicklung der Intensivfördergruppen und die Einrichtung von Tagesförderstätten.

Es ist oft nicht die Behinderung, es ist das Hindernis, das sich vor ihnen auftut. Carsten Bertold-Clausen zur Inklusion

„Es ist oft nicht die Behinderung, es ist das Hindernis, das sich vor ihnen auftut“, sagt er voller Leidenschaft. „Diese Hindernisse abzubauen, ist unsere Vision.“ Das bedeute Inklusion für ihn. Das fange bei der Sprache an, bei Anträgen in den Ämtern, bei Arztbesuchen und auch bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes.

Oft sei es bei den Betroffenen nur die Angst, etwas nicht richtig zu verstehen oder etwas Falsches zu tun oder überhaupt nichts tun zu können. So bräuchten viele Hilfe schon beim Zugang zum Kindergarten, in der Schule oder beim Arztbesuch.

Sprechstunden können verabredet werden

Als erstes möchte sich Bertold-Clausen mit den kommunalen Behindertenbeauftragten austauschen und Problemfelder kennenlernen. Montags und mittwochs wird er Sprechstunden in seinem barrierefreien Büro im Kreishaus anbieten, Termine können vereinbart werden (Telefon 0173/7675524).

„Unser Ziel ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung in unserem Kreis ganz selbstverständlich miteinander umgehen“, betonte Kreispräsident Stefan Leyk. Landrätin Stephanie Ladwig ergänzt: „Wir wollen gemeinsam bei allen Beteiligten das Bewusstsein stärken, dass sowohl bauliche als auch gesellschaftliche Barrieren einem selbstbestimmten Leben entgegenstehen.“