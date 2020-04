Eutins Bürgermeister im Interview : Carsten Behnk: „Corona werden wir über Jahre merken“

Weniger Touristen, weniger Umsätze, weniger Einkommen, weniger Parker – für Eutin bedeutet das am Ende weniger Geld in der Kasse. Ein Interview mit dem Bürgermeister

Avatar_shz von Constanze Emde

29. April 2020, 21:09 Uhr

Eutin | Durch die Corona-Krise drohen den Städten und Gemeinden erhebliche Ausfälle allein durch geringere Gewerbe- oder Einkommenssteuer. Der Ostholsteiner Anzeiger hat mit Bürgermeister Carsten Behnk über die finanziellen Folgen von Corona für Eutin gesprochen.

Was bedeutet die aktuelle Situation für die Stadtkasse Eutin?

Wir rechnen mit massiv weniger Gewerbesteuer in diesem Jahr. Hinzukommt ein nachlaufender zeitlicher Effekt für beide Ertragsarten.



Wenn sie massiv sagen, können Sie schon Zahlen nennen? Sie rechneten vor Corona mit einer Gewerbesteuer von 7,7 Millionen Euro im aktuellen Haushalt.

Nein, das können wir noch nicht. Der öffentliche Haushalt läuft immer hinterher. Wir sind nicht Segeberg, die wissen, dass durch Karl-May-Ausfall beispielsweise eine Million Einnahmen fehlen oder kein Küstenort, der sagen kann, durch welches ausfallende Event welche Einnahmen wegbrechen. Wir sind in der Kämmerei aber dabei, ein Zahlenwerk aufzuziehen, das aber noch nicht belastbar ist und dass wir zuerst mit der Politik besprechen werden.



Wie sieht das erwartete Defizit bei der Umsatz- und Einkommenssteuer aus?

Auch hier handelt es sich um einen „Nachlaufeffekt“. Wenn Geschäftstreibende weniger Umsätze haben oder Menschen in Kurzarbeit oder arbeitslos geworden sind – ich hoffe, das sind nur wenige in Eutin – haben wir natürlich auch da weniger Einnahmen zu erwarten. Auch mit Stundungen müssen wir rechnen und auch die anderen Steuern wie die der Vergnügungs- oder Spielstätten werden zurückgehen. Die sind ja gerade geschlossen. Ich rechne damit, dass wir das in den kommenden Jahren noch viel deutlicher sehen werden bei den Kreisen, Städten und Gemeinden. Soforthilfen des Landes für Kommunen wird es leider nicht geben.



Weitere Soforthilfen?

Ja, wir haben über die Kommunalen Spitzenverbände versucht, ein Rettungspaket für Engpässe zu bekommen. Das betrifft dann die Kassenkredite. Wir haben keine Liquiditätsprobleme, aber die werden kommen. Unser Höchstbetrag per Haushaltssatzung liegt bei zehn Millionen Euro. Wir sind dabei, den zu nutzen, haben ihn aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Aber kommunale Hilfen über die Gelder für die Erstattungen der Kita-Beiträge sowie der offenen Ganztagsschulen hinaus, werde es nicht geben, teilte uns das Land mit. Es soll erst abgewartet werden, bis die Krise vorbei ist und dann wolle man schauen und Bilanz ziehen, um zu klären, wie gerecht verteilt werden kann.



Die Erstattung der Kita-Beiträge war relativ schnell genehmigt und klar. Aber die der offenen Ganztagsschule trudelte diese Woche bei den Eltern ein. Wie lief das mit der Rückerstattung?

Bei der offenen Ganztagsschule sind wir als Stadt nicht in der Pflicht bei der Abwicklung der Erstattung. Von dem Topf in Höhe von 20 Millionen Euro beantragen die Träger selbst beim Land die Mittel. Anders ist das mit dem Verwaltungsaufwand bei den Kita-Beiträgen. Diese erstatten wir und holen dann unseren Beitrag vom Land wieder. Da haben wir rund 195.000 Euro für die zwei Monate April und Mai Erstattung vorfinanziert. Wir wollten schnell ein Signal an die Eltern senden.



Mit welchen weiteren Defiziten rechnen Sie?

Die Volkshochschule und das Schwimmbad haben beispielsweise gerade keine Kurse beziehungsweise sind geschlossen, erwirtschaften also auch keine Einnahmen, gleichzeitig stehen dem aber Aufwendungen gegenüber. Wir hoffen auf ein baldiges Wiederanlaufen des Betriebes unter Einhaltung der Hygienebestimmungen.



Haben Sie innerhalb der Verwaltung einen Mehraufwand oder wurde umstrukturiert und andere Aufgaben bleiben derzeit liegen?

Wir haben dadurch Mehraufwendungen, aber selbstverständlich läuft die normale Arbeit weiter, keine Aufgaben bleiben liegen. Wir haben zum Beispiel zusätzliche Aufwendungen gehabt für persönliche Schutzausrüstung, allen voran brauchte die Feuerwehr Masken. Eigentlich benötigen sie FFP3, wir haben FFP2 besorgt, weil der Markt hier leergefegt war. Darüber wurde ja berichtet. Und natürlich die Desinfektionsmittel für die Verwaltung und die Schulen, damit der Prüfungsbetrieb laufen kann. Flatterband als Absperrung für die Spielplätze... all das ist ein niedriger fünfstelliger Betrag bisher. Wir haben dann auch ein paar Investitionen gemacht, um Homeoffice für Mitarbeiter zu ermöglichen. Da haben wir Notebooks besorgt. Reinigungsintervalle haben wir erhöht, Spender aufgebaut. Da kann man mit Bordmitteln so viel machen. Ich denke beispielsweise auch an unsere Hausmeister, die mit Plexiglas einen Schutz für unsere Mitarbeiter gezimmert haben oder tragbare Desinfektionsspender.

Müssen Nachtragshaushalte beschlossen werden, um handlungsfähig zu bleiben?

Wir brauchen einen Nachtrag, aber das war auch ohne Corona schon klar. Zum Beispiel lag der Wirtschaftsplan der Eutin GmbH zur Abstimmung des Haushaltes im vergangenen Jahr noch nicht vor, der wurde danach beschlossen. Als Verwaltung wollen wir zum Hauptausschuss und zur Stadtvertretung im Juni den ersten Nachtrag machen. Da werden aber noch gar nicht so viele Corona-Auswirkungen drinstecken, denke ich. Wir werden das mit der Politik abklopfen. Aber es kann auch noch zum zweiten Nachtrag kommen.



Rechnen Sie mit steigenden Förderanträgen der Kulturschaffenden? Und falls ja, wie stehen Sie dazu?

Die jetzige Situation ist für uns alle neu. Die Kulturförderanträge zielen in der Regel darauf ab, mit dem Geld ein Event oder Angebote darstellen zu können. Ich kann derzeit noch nicht abschätzen, was an Ausgaben schon geleistet wurde und welche Vereine oder Verbände wie aktiv werden. Das müssen wir sehr dezidiert betrachten und das wird den Kulturausschuss noch beschäftigen.



Stichwort Festspiele. Diese sprachen bei der Bekanntgabe ihrer Saisonabsage von ersten positiven Signalen der Fördermittelgeber, dass die Gelder nicht zurückgezahlt werden müssen. Gilt das auch für Eutin?

Wir haben einen Förderbescheid, der ist Grundlage und wir haben die Kulturförderrichtlinie. Schade finde ich es, dass diese Saison, die sich als wirklich sehr gute abzeichnete im Vorverkauf nun nicht zustande kommt. Das ist traurig. Wir müssen uns einfach auf das nächste tolle Programm in 2021 freuen. Das geht ja leider allen so – Konzerte, Theater, Kultur... alles fällt flach. Das hat unsere Generation noch nie erlebt. Das ist eine Situation, die nahezu kriegsähnlich ist, dass man so flächendeckend massive Einschnitte im öffentlichen Leben erlebt und im Veranstaltungswesen, in den Einnahmesituationen von Betrieben und Familien. Da scheint die Finanzkrise ein deutlich kleineres Problem gewesen zu sein. Daran hängen auch wir als Kommune. Da kommen riesige Herausforderungen auf uns zu.



Werden Sie sich für die Festspiele bei der Politik einsetzen?

Die Fördermittel wurden bereits vor der Krise beantragt und sind schon geflossen. Es ist eine institutionelle Förderung und in Teilen eine Projektförderung. Die Frage ist aber auch, wie hilft man einem Unternehmen, dass sehr wichtig ist für den Ort. Aber das ist eine Diskussion, die muss der Politik vorbehalten bleiben. Vom Grundsatz her prüfen wir gerade, was Bescheid und Förderrichtlinie hergeben. Da muss man detailliert schauen, was Sinn macht.



Wie lange wird sich Corona auf den Haushalt der Stadt auswirken?

Die Experten sagen, um den Stand zu erreichen, den wir hatten, brauchen wir fünf Jahre plus X. Ich hoffe, dass es schneller geht und bald ein Impfstoff gefunden ist.



Fünf Jahre – schaffen das die Eutiner Unternehmen und Händler?

Das vermag ich im Detail nicht zu sagen, ich hoffe das. Ich bin froh über die vielen Hilfsmaßnahmen, die es gibt. Die wir ja auch über die Eutin GmbH mit initiiert haben wie Eutin hilft.de. Auch gibt es viele Privatinitiativen, die funktionieren. Ich habe von noch keinem gehört, der Hilfe brauchte und sie nicht bekommen hat. Im Gegenteil, es gibt erfreulicherweise ein Überangebot von Hilfeanbietenden gegenüber

-suchenden. Es gibt massive Einschnitte und es hängt massiv davon ab, wie lange diese dauern und ob es eine zweite Welle gibt.



Wie erleben Sie Ihre Arbeit gerade und wie bleibt das Rathaus einsatzbereit?

Es ist immer noch Krisenmanagement in weiten Teilen, aber auch daran gewöhnt man sich. Die Arbeit im Stab schweißt zusammen und es ist toll, zu sehen, wie alle mitmachen, damit die Herausforderungen bestmöglich gelingen. Wir haben früh die Schichtdienste eingeführt, Gleitzeiten für die Kollegen erweitert (6 bis 22 Uhr) auch an den Wochenenden und Vorkehrungen für Homeoffice getroffen, damit im Ernstfall nicht eine ganze Abteilung in Quarantäne muss und die Belange der Kinderbetreuung berücksichtigt sind. Wir machen verstärkt Video- oder Telefonkonferenzen, das ist neu. Wir haben aus anderen Fachdiensten den Ordnungsbereich verstärkt und ich glaube, wir sind in Eutin ganz gut davor, die Kollegen sind sensibel und sehr aufklärend unterwegs. Nur in Einzelfällen kommt es zu Anzeigen bei der Kreisordnungsbehörde. Und auch die Zusammenarbeit mit der Polizei funktioniert hervorragend.



Gab es die schon?

Ja, vereinzelt.



Sie haben einen Stab gegründet, neue Aufgaben insbesondere im Ordnungsbereich zu wuppen, bleibt da Arbeit liegen?

Alle 15 Mitarbeiter im Stab leisten die Arbeit zusätzlich. Wir lassen keine Arbeit liegen, wir versuchen, alles am Laufen zu halten. Auch unsere Projekte. Ich freue mich über die auch am Wochenende geleistete engagierte Mitarbeit aller.



Apropos Projekte: Wie wirkt sich das zu erwartende Minus im Haushalt auf die geplanten Projekte aus und welche haben für Sie Priorität?

Die Prioritäten sind per Beschluss festgelegt. Wir haben das auszuführen, was beschlossen wurde und das machen wir auch. Zu Beginn der Krise haben wir Gas gegeben, um geplante Sanierungen und Reparaturen in Schulen, die sonst in den Ferien stattfinden, vorzuziehen. Das ist gelungen.



Dann verneinen Sie, dass aufgrund des zu erwartenden Minus in der Kasse Projekte geschoben werden müssen?

Das wäre zu viel gesagt. Wir arbeiten an allen großen Projekten weiter, denn Städtebausanierung beispielsweise ist ja auch mit hohen Fördermitteln hinterlegt. Das fällt im Haushalt gar nicht so groß ins Gewicht. Und viele andere Projekte lassen sich nicht stoppen. Das würde auch gar keinen Sinn machen. Wenn wir das hinkriegen können, muss das auch so bleiben. Wir müssen das sensibel betrachten und insbesondere bei neuen Projekten schauen, wie wir diese finanzieren. Wir müssen die uns übertragenen Aufgaben lösen und brauchen die Finanzmittel dafür. Wir hoffen da auch auf Nachbesserung im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs. Und nochmal zur Priorität: Ich wüsste kein Projekt auf unserer Agenda, das unwichtig wäre.



Was sagen Sie zu den Ängsten einiger Kaufleute und Gastronomen, die sich sorgen, dass ihnen nach Corona direkt vor der Tür eine umsatzeinschneidende Stadtsanierung auf dem Marktplatz weitergeht?

Offiziell habe ich dazu noch nichts gehört. Das muss, wenn dann, von Politik beraten werden, inwieweit das sinnig ist und ob es dazu kommt. Die Sanierung in der Peterstraße hat aber gezeigt, dass es trotz Baustelle nicht immer zu Umsatzeinbußen kommen muss. Wenn es eine Verzögerung geben soll oder müsste, muss man schauen, welche Nachteile man sich dadurch einkauft. Ich verstehe aber die Sorgen der Gewerbetreibenden mit Corona und anstehender Sanierung. Ich glaube aber, dass sich die Politik vor abschließender Beschlussfassung noch ein aktuelles Bild verschaffen wird.