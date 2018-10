Neustadt : Carport und Fahrzeuge in Flammen

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte bei einem Carportbrand in der Nacht zu Samstag im Cap-Arcona Weg in Neustadt ein Übergreifen auf das Mehrfamilienhaus verhindert werden.

von shz.de

21. Oktober 2018, 12:48 Uhr

Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde in der Nacht zum Samstag ein Großfeuer verhindert. Eine schwarz gerußte Fassade zeigt das Ausmaß vom Feuer, dass im Carport und dem daneben stehenden Wagen wütete. Wo und wieso das Feuer im Cap-Arcona Weg in Neustadt ausbrach, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Als um 2.30 Uhr in der Nacht zum Samstag die Feuerwehr zu einem Mülltonnenbrand unter einem Carport alarmiert wurde, ging es sprichwörtlich um jede Sekunde. „Als wir eintrafen brannte bereits das Carport und der daneben stehende Wagen komplett“, sagte Einsatzleiter und Gemeindewehrführer Alexander Wengelewski von der Feuerwehr Neustadt. Die Feuerwehr begann sofort mit der Brandbekämpfung und evakuierte zeitgleich das Gebäude, es gab keine Verletzten. Die Flammen konnten durch die Einsatzkräfte noch vor Erreichen des Dachstuhls gestoppt und so ein Großfeuer verhindert werden. Ein weiteres Fahrzeug wurde ebenfalls stark beschädigt. Zur Sicherheit öffnete die Wehr die Fassade wegen möglicher Glutnester.