Caroline Backmann kündigt „Ende der Frontalbeschallung“ an

von shz.de

16. März 2018, 13:04 Uhr

Um den persönlichen Austausch mit Vermietern zu verbessern, lädt die Tourist-Info Großer Plöner See erstmals zu einem Plöner Tourismus-Forum ein. Der Abend richtet sich an jeden, der Kontakt mit Gästen habe und sich informieren möchte, erklärte Leiterin Caroline Backmann bei der Vorstellung der neuen Idee in Plön.

Einmal im Jahr organisiert die Tourist-Info eine Versammlung für Vermieter, um zu informieren und ins Gespräch zu kommen. „Die Vermieter hören eine Stunde lang zu, aber es kommt nicht so richtig zum Austausch“, gibt sie ihren Eindruck wieder. Viele trauten sich nicht, in einer großen Runde Fragen zu stellen. Sie habe festgestellt, dass manche nicht wüssten, dass die Tourist-Info Stadtführungen anbietet, dass es einen E-Bike-Verleih und Geo-Caching-Touren gibt.

Beides ließe sich an diesem Abend testen. Vielen sei nicht bekannt, dass Ferienwohnungen als familienfreundlich oder barrierefrei („Rolli plus“) klassifiziert werden können. „Wir wollen nicht nur informieren, sondern auch begeistern“, kündigt Backmann ein Ende der bisherigen „Frontalbeschallung“ bei den Versammlungen an. Geplant sind Info-Stände zu den Themen „Elektronische Kurabgabe“, Klassifizierung, Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz (TZHS) mit Marketing und Themenkampagnen, „gute Bilder, passende Texte“ zur Vermietung von Ferienwohnungen und das Angebot, den eigenen Internet-Auftritt von einem IT-Fachmann überprüfen zu lassen.

Auch der Plöner Bürgermeister Lars Winter werde für Fragen und Anregungen bereit stehen. Die Einführung der elektronischen Kurabgabe ab 2018 sei für Vermieter kostenlos. Dabei werden die Daten per Computer erfasst, auf speziellen Bögen ausgedruckt und von der Tourist-Info weiter verarbeitet. Vermieter, die dazu keine Möglichkeit haben, könnten die Kurabgabenblöcke weiterhin per Hand ausfüllen. In Plön gebe es rund 100 Vermieter, eingeladen werden 160 Vermieter. Willkommen seien jedoch auch Interessierte aus anderen Regionen.

Das Plöner Tourismus-Forum ist am Donnerstag, 19. April, von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Plöner Tourist-Info im Bahnhof. Informationen unter Telefon 04522/50950, nach E-Mail an: touristinfo @ploen.de und im Netz: www.touristinfo-ploen.de.