Neukrichen auf Fehmarn : Campingplatz-Restaurant abgebrannt

von Michael Kuhr

erstellt am 25.Dez.2017 | 18:04 Uhr

Aufmerksame Dauercamper hatten das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Etwa 40 Blauröcke aus Neukirchen und Heringsdorf wurden noch mit dem Stichwort „Wohnwagenbrand“ tzum Einsatzort nach Ostermade alarmiert. Doch beim Eintreffen war schnell klar, dass die dortige Gaststätte im Vollbrand stand.

„Wir ließen sofort auf die nächste Alarmstufe erhöhen, so dass weitere Einsatzkräfte aus Heiligenhafen mit der Drehleiter zum Einsatzort eilten“, sagt der stellvertretende Kreisbrandmeister Michael Hasselmann vor Ort. Schwierigkeiten gab es bei der Wasserversorgung, da mehre hundert Meter an Schlauchleitungen zum Brandort verlegt werden mussten. „Ebenfalls haben wir eine Leitung direkt zur Ostsee gelegt, um genügend Wasser an der Einsatzstelle zu haben“, erklärt Hasselmann weiter. Da die Dachkonstruktion durch die schnelle Ausbreitung der Flammen nach und nach einstürzte, kamen die Einsatzkräfte nur schwer an den Brandherd heran. Der böige Südwestwind entfachte zusätzlich das Feuer immer wieder neu. Ein Bagger übernahm im weiteren Verlauf des Einsatzes das Einreißen der übrig gebliebenen Dachteile, um einen Zugang zu den letzten Glutnestern zu ermöglichen.