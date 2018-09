Caglar hält den Timmendorfer Sieg fest

von Harald Klipp

23. September 2018, 21:08 Uhr

Strand hat durch einen 1:0(1:0)-Sieg beim SC Weiche Flensburg 08 II die Tabellenführung in der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein verteidigt. Schütze des einzigen Tores war Abdullah Abou Rashed.

Die Flensburger überraschten mit einer defensiven Grundausrichtung, standen tief in der eigenen Hälfte und überließen Strand 08 den Spielaufbau. „Weiche Flensburg II hat nur auf unsere Fehler gelauert und uns anrennen lassen. Wir haben einige Zeit benötigt, um uns darauf einzustellen“, sagte Gäste-Trainer Frank Salomon. Die Taktik der Gastgeber ging zunächst auf. Durch schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinn kam Flensburg Weiche zu guten Chancen. In der zehnten Minute konnte der Timmendorfer Torhüter Yilmaz Caglar, der den Vorzug vor dem wiedergenesenen Denis Klassen erhielt, seine Mannschaft mit einer glänzenden Parade vor einem Rückstand bewahren. In der 18. Minute war Caglar erneut zur Stelle. Strand 08 erhöhte in der Folgezeit den Druck und ging nach einem sehenswerten Spielzug in Führung. Marcello Meyer bediente Abou Rashed, der mit einem platzierten Linksschuss das 1:0 erzielte (26.). Trotz des Rückstandes blieb die Flensburger Regionalligareserve bei ihrer defensiven Grundausrichtung. Strand 08 ließ den Ball laufen, kam vor der Pause aber zu keiner weiteren nennenswerten Tormöglichkeit.

Auch nach dem Seitenwechsel waren Torraumszenen auf beiden Seiten zunächst Mangelware. Erst in der Schlussphase nahm die Partie Fahrt auf. Flensburg Weiche stellte ab der 70. Minute in der Verteidigung auf eine Dreierkette um und agierte offensiver. Dadurch ergaben sich Räume für die Gäste. Marco Pajonk hatte die Chance, den zweiten Timmendorfer nachzulegen, schob den Ball aber freistehend vor Torhüter Raphael Straub am Tor vorbei (74.). In den letzten zehn Minuten warfen die Gastgeber alles nach vorne und suchten immer wieder den Torabschluss. Die Ostholsteiner, die auf Innenverteidiger Dustin Thiel verzichten mussten, standen defensiv sicher, behielten auch in brenzligen Situationen die Ruhe und ließen keine klaren Chancen mehr zu.

Salomon war zufrieden: „Es war nicht einfach hier heute zu gewinnen. Wir haben keinen Hurra-Fußball gezeigt aber sehr abgeklärt gespielt.“