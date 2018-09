Buntes Fest zum 25. Geburtstag der Betreuten Schule

von Achim Krauskopf

21. September 2018, 10:58 Uhr

Buntes Treiben herrschte Donnerstag rund um die Grundschule: Die Betreuung in der Grundschule feierte mit einem Fest für Jung und Alt ihr 25-jähriges Bestehen. Viele Kinder, Eltern sowie Vertreter der Gemeinde und des Kinderschutzbundes als Träger der Betreuungsstelle waren der Einladung gefolgt.

In der kurzen Begrüßung bedankte sich Rektor Uwe Borchers mit Blumen bei den Betreuerinnen. Von ihnen sind mit der Leiterin Angela Olbrisch und Kerstin Wiese noch zwei „Frauen der ersten Stunde“ dabei. Ein Lob erfuhren zudem Bürgermeisterin Tanja Rönck, ihr Vorgänger Michael Koch sowie Hans-Werner Salomon, die immer ein offenes Ohr für die Belange der betreuten Grundschule hätten.

Seit ihrer Gründung 1993 wurden fast 2000 Kinder in Malente betreut. „Anfangs waren es zehn Kinder, heute sind es 112. Das macht deutlich, wie wichtig diese Einrichtung ist“, sagte Angela Olbrisch. Sie lobte die „sensationelle Zusammenarbeit“ mit der Grundschule und der Gemeinde. So gehöre die anfängliche Raumnot längst der Vergangenheit an. „Hier herrscht ein großer Teamgeist. Es waren 25 Jahre voller Harmonie“ schwärmt Olbrisch. Sie werde im nächsten Jahr die Leitung abgeben, eine Nachfolgerin sei aber wohl schon gefunden.

Die vielen Kinder nahmen das große Spieleangebot begeistert an, während ehemalige Schüler, Eltern und weitere Gäste ihre Erinnerungen austauschten. So fand das bunte Buffet ebenso großen Zuspruch wie die Tombola mit attraktiven Preisen.