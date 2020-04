Signal in der Corona-Krise : Bunte Steinreihen in Eutin und Malente sollen Zeichen der Hoffnung setzen

Am Kleinen Eutiner See und an der Kita “Pusteblume“ finden sich viele bunt bemalte Steine.

von Constanze Emde und Bernd Schröder

27. April 2020, 17:55 Uhr

Eutin | Es ist ein deutschlandweites Phänomen: Bunte Steine liegen in mehr oder weniger langen Reihen an Kindergärten und Schulen oder an Parks und Wegen. Die fantasievoll bemalten Steine sollen in Zeiten der Corona-Krise ein Zeichen der Hoffnung und für den Zusammenhalt der Menschen setzen. Auch in Eutin und Malente werden die farbenfrohen Mutmacher bereits gesichtet.

Constanze Emde

Am Wegesrand um den Kleinen Eutiner See haben sich die Steine in Smileys oder Tänzer verwandelt oder sind mit aufmunternden Sprüchen verziert, einige wurden sogar umhäkelt. Der Eutiner Maik Lange hat sich die Aktion „eine Schlange um den See“ einfallen lassen, um gemeinsam mit seinem Sohn die wegen der Corona-Krise schulfreie Zeit zu gestalten und anderen eine Freude zu machen.

Ich hab die Idee in meiner Heimatstadt Stralsund entdeckt und gedacht, wir schaffen das doch hier bestimmt auch. Maik Lange, Initiator der Steinreihe

„Ich hab die Idee in meiner Heimatstadt Stralsund entdeckt und gedacht, wir schaffen das doch hier bestimmt auch“, sagt Lange. Viel könne derzeit nicht gemeinsam unternommen werden mit Freunden, aber alle allein könnten Steine sammeln, Spaß haben beim Anmalen und sie dann in Eutin am Kleinen See ablegen.

Schon 799 Steine

Der „Kopf“ der Stein-Schlange findet sich am derzeit gesperrten Spielplatz. Lange freut sich fast täglich über Zuwachs. Mittlerweile ist die Schlange auf mehrere hundert Steine angewachsen. „Gestern postete eine Besucherin in der Eutingruppe bei Facebook: 799 Steine“, sagt Lange. „Das ist doch toll.“ Wer nicht male, habe trotzdem Freude beim Spazieren.

Steine auf Wanderschaft

Bundesweit erfreuen auch bemalte Steine mit Hashtags (#) die Finder und Schöpfer: Denn einmal entdeckt, postet ihn der Finder mit den auf den Stein aufgeschriebenen Worten in verschiedenen Netzwerken wie Facebook oder Instagram und versteckt ihn danach andernorts neu auf dem nächsten Spaziergang. Anhand der Posts können die Steine-Maler dann verfolgen, welche Route ihr Stein genommen hat.

Steine an der „Pusteblume“

Seit Sonnabend wächst auch am evangelischen Kindergarten „Pusteblume“ an der Malenter Janusallee eine Stein-Schlange. Die Kita hat ihre Kinder und deren Eltern ermuntert, bei der Aktion mitzumachen. „In dieser Zeit möchten wir gern unseren Zusammenhalt zeigen“, heißt es in einer Mitteilung der „Pusteblume“, in deren Räumen in normalen Zeiten täglich mehr als 130 Kinder zusammenkommen. Die Schlange mit bunt bemalten Steinen soll vom Kirchenparkplatz bis zur Eingangspforte an der Schmetterlingsgruppe gelegt werden.

Pusteblume

Den Startschuss mit dem Legen der ersten Steine gab der sechsjährige Artur Bauer. Die Mitarbeiter der Kita zeigen sich gespannt, ob die Schlange sich tatsächlich irgendwann den ganzen Weg entlang schlängeln werde. Bis gestern Vormittag seien bis zu 30 Steine zusammengekommen, berichtet Kita-Leiter Thomas Weinknecht und fügt hinzu: „Aber es sind ganz viele in Produktion.“ Die Stein-Schlange solle auch in der Corona-Zeit als Zeichen der Hoffnung dienen: „Hoffnung, dass es uns allen gut geht, dass wir die Zeit gut erleben, dass es auch positive Dinge gibt“, erklärt Weinknecht.

Jeder darf mitmachen

Zum Wachsen der Schlange sei jeder eingeladen, einen Stein zu bemalen und dazuzulegen.