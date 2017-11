Schönwalde : Bungsberggemeinde bekommt Supermarkt

vergrößern 1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

Von einem wichtigen Moment für die Zukunft des ländlichen Zentralortes sprach Bürgermeister Hans-Alfred Plötner gestern Morgen: Im Sitzungssaal des Amtes begann offiziell die Planung für einen neuen Einkaufsmarkt. Der Verkauf des Grundstücks von der Kirchengemeinde an die Firma Jens aus Burg/Fehmarn sei besiegelt, hieß es, nun könnten Bauleitplanung und Baupläne für den Einkaufsmarkt entwickelt werden.

Damit nimmt eine seit über zehn Jahren geführte Diskussion über die Ansiedlung eines Verkaufsmarktes konkrete Formen an, nachdem die Gemeindevertretung entsprechende Beschlüsse gefasst hatte, die zwischenzeitlich aber auch mal ausgesetzt wurden.

Eine wesentliche Frage war ein geeignetes Grundstück. Das soll mit der Wiese im Dreieck zwischen Oldenburger Straße, Neu-Petersdorf und der Landesstraße 216 (Richtung Neustadt) gefunden sein. Da es sich um Land handelt, das der Kirche gehört, war zunächst über eine Erbpacht verhandelt worden, dann aber doch ein Verkauf vollzogen worden.

„Dem musste der Kirchenkreis zustimmen“, schilderte gestern Dieter Achtenberg, Vorsitzender des Kirchengemeinderates „denn die Kirche verkauft normalerweise kein Land.“ Der Vertrag sehe vor, dass die Firma Jens 11 000 Quadratmeter kaufe, zugleich die Möglichkeit erhalte, für eine Erweiterung später noch 3500 Quadratmeter zusätzlich kaufen zu können. „Der Verkaufserlös fließt aber nicht in die Kasse der Kirchengemeinde, sondern wird in gleicher Höhe für den Kauf anderen Landes verwendet,“ sagte Achenberg weiter.

Die Käuferin, die Immobilienfirma von Reimer Jens senior, will auf dem Grundstück einen Einkaufsmarkt bauen, die Firma Reimer Jens junior das Gebäude pachten und darin einen Edeka-Markt betreiben. Es wird nach Auskunft von Jens junior der zehnte Markt der Familie. Der achte sei aktuell in Niendorf im Bau, der neunte in Travemünde in geplant. Edeka-Jens wird mit dem Standort Schönwalde sieben Märkte in Schleswig-Holstein und drei in Mecklenburg-Vorpommern betreiben.

Details zum neuen Markt in Schönwalde könne er noch nicht sagen, dafür beginne die Planung ja erst, sagte Reimer Jens junior weiter. Bis zu 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche seien möglich, außerdem seien 90 Stellplätze für Autos üblich. Zufahrt und Lage des Gebäudes seien ebenfalls noch nicht festgelegt, wohl aber dürfe man mit einer ortsangepassten Gestaltung des Marktes rechnen, für die der Projektentwickler und Bauleiter der Firma, Martin Jellinghaus, zuständig ist. Mit Blick auf die Zeitschiene sprach Reimer Jens junior von der Hoffnung, dass im Lauf des nächsten Jahres ein Bebauungsplan verabschiedet werde und der Markt im Jahr 2019 gebaut werden könne. „Es wäre schön, wenn wir zum Weihnachtsgeschäft 2019 eröffnen könnten“, ergänzte Reimer Jens senior. In Hinsicht auf kritische Stimmen aus dem Ort zur Ansiedlung eines neuen Marktes sagte Jens junior: „Wir glauben an ein gutes Miteinander“.

Und sein Vater ergänzte: „Wo wir uns nicht willkommen fühlen, da gehen wir nicht hin.“ Nicht zuletzt würde man ohne die Unterstützung der Edeka-Genossenschaft diese Investition nicht anpacken.