Bungsberg-Sommerfest lockt hunderte Besucher

Zu einem wilden Waldfest hatte das „Erlebnis Bungsberg“ am Sonnabend auf Schleswig-Holsteins höchsten Berg eingeladen. Und hunderte Besucher, meist Familien mit Kindern, folgten der Einladung bei bestem Sommerwetter. Im Schatten des Buchenwaldes gab es richtige Abenteuer zu erleben und auf der Kuppe bot sich nach fast 50 Jahren die erste Gelegenheit den frisch sanierten Elisabethturm zu besteigen.

Jörg Schumacher, Geschäftsführer der Stiftungen der Sparkasse Holstein, war zufrieden mit dem Ergebnis: „Am meisten freut mich, dass es nicht geregnet hat.“ Auch wenn das Wetter vermutlich einige Besucher eher an den Strand als auf den Bungsberg gelockt hatte, herrschte bei den zahlreichen Mitmachaktionen immer reges Treiben. Mit dem Wallmuseum Oldenburg ging es auf eine Wildkräuter-Exkursion und beim Stand des Zeittor-Museums Neustadt konnten sich Interessierte beim Zusammenkleben von zersplittertem Geschirr wie Archäologen fühlen. Zusammen mit dem Dorf- und Schulmuseum ging es erstmals seit über vier Jahrzehnten auf den gerade sanierten Elisabethturm. Die Besucher erfuhren viele Hintergründe zum Bau des Turmes und dem Tourismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

Wer am Stand des Naturerlebnis Grabau aus Gips einen Briefbeschwerer mit Naturmotiven gegossen und bemalt hatte, konnte nebenan bei Jagdverband alles über die Tiere im Wald erfahren. Am Stand der Sparkasse Holstein entstanden mit Hammer und Nagel Nistkästen für die Kohlmeise. Abenteuerlich ging es im Wald zu. Mut konnten die Kinder auf dem Balancieren im Niedrigseilgarten oder beim Seilklettern in die Baumkrone beweisen.

Im Rund der alten Kiesgrube erwartete der Erlebniswald Trappenkamp die Besucher mit Pfeil und Bogen oder Stockbrot.

Wer einen „Lama-Führerschein“ gemacht und dabei den richtigen Umgang mit den sensiblen Tieren bewiesen hatte, konnte im Anschluss auf eine gemeinsame Wanderung mit den großen Vierbeinern gehen. Tierisches gab es auch bei der Vorstellung der Jagdhunde. Große Anziehungskraft übte bei schönstem Sonnenschein auch die Gletscherrinne vor der Waldschänke aus. Dort versprach nicht nur das Wasser eine erfrischende Abkühlung. Es gab alkoholfreie Cocktails und Kulinarisches aus aller Welt, zubereitet von Frauen aus Flüchtlingsfamilien, die mit den Spenden eine Fahrradwerkstatt aufbauen wollen. Der Erlös der Cocktails geht an den Evangelischen Kindergarten Schönwalde. Märchenlesungen und Puppentheater rundeten das Angebot für die Kleinsten ab. Als um 17 Uhr nach sechs Stunden das Sommerfest zu Ende ging, hätten viele Gäste noch gerne weitergefeiert. Es waren noch so viele Besucher auf dem Berg, dass kurzfristig „Dodo“, der Doppeldecker-Bus der Sparkassenstiftung für das Erlebnis Bungsberg, zusätzlich für den Transfer zu den Parkplätzen eingesetzt wurde. „Ich glaube das war ein schöner Tag für Besucher und Ausrichter“, sagte Sebastian Schacht, pädagogischer Leiter der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten auf dem Bungsberg.