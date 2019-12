Eutin/Lütjenburg : Bundeswehrfahrschule spendet für SOS-Kinderdorf

Rund 600 Soldaten spendeten für die Lütjenburger Einrichtung.

20. Dezember 2019, 09:20 Uhr

Eutin/Lütjenburg | Seit nun schon 14 Jahren sammelt das Kraftfahrausbildungszentrum Eutin der Bundeswehr Spenden für den guten Zweck. Die fast 600 Fahrschüler, die jährlich die Lehrgänge der Führerscheinklassen BCE und G in der Rettberg-Kaserne absolvieren, spenden zum Ende jedes Lehrganges in eine Sammelbüchse. Bereits zum dritten Mal übergab eine Delegation des Kraftfahrausbildungszentrums die gesammelten Gelder an das Kinder- und Jugendhaus des SOS-Kinderdorfes in Lütjenburg. Der Leiter des Kraftfahrausbildungszentrums Eutin, Hauptmann Ralf Schlesiona (2.v.re.) und der Kompaniefeldwebel, Stabsfeldwebel Söhnke Koch (li.), überreichten 430 Euro an die Betreuer der Einrichtung.

Bei Kaffee und Kuchen wurde die Arbeit und das Leben im SOS-Kinder und Jugendhaus vorgestellt. „Die Kinder und Jugendlichen erzählten über ihren Tagesablauf und zeigten sich sehr dankbar“, teilte das Kraftfahrausbildungszentrum mit. Die Spende soll dieses Jahr für einen gemeinsamen Ausflug ins Theater oder in einen Freizeitpark genutzt werden. Und auch im nächsten Jahr soll es dann wieder in der Bundeswehrfahrschule heißen: Sammeln für den guten Zweck.