Soldaten im Corona-Einsatz : Bundeswehr testet jetzt in Ostholsteins Pflegeheimen

Auch in der Malenter Senioren-Residenz Auetalblick unterstützen Soldaten das Personal bei Corona-Schnelltests.

05. Februar 2021, 19:53 Uhr

Malente | Normalerweise ist Sascha Pirsig für die Wartung des Waffensystems Mantis zuständig. Doch seit Freitag hat der in Todendorf (Gemeinde Panker) stationierte Feldwebel der ersten Staffel der Flugabwehrraketengruppe 61 eine völlig andere Aufgabe. Der 29-jährige Neumünsteraner ist abwechselnd in der Senioren-Residenz Auetalblick in Malente sowie dem Senioren- und Pflegeheim „Strunkeit“ in Schönwalde im Einsatz: Dort testet er Personal und Besucher auf das Corona-Virus, gemeinsam mit dem Hauptgefreiten Lennart Nitsch.

Die beiden uniformierten Corona-Tester gehören zu insgesamt 25 Bundeswehrsoldaten in Ostholstein und landesweit 148, die zunächst für drei Wochen in die Seniorenheime abkommandiert sind. Insgesamt unterstützen sie 25 Einrichtungen dabei, Virus-Infektionen zu vermeiden. Die Motivation der Soldaten scheint dabei groß zu sein. „Alle, die gefragt wurden, haben sofort gesagt, das mache ich“, berichtet Pirsig. Das gelte auch für ihn: „Wenn ich unser Land durch freiwilligen Dienst unterstützen kann, mache ich das gerne.“

Freiwilliger Einsatz trotz kleiner Bedenken

Dabei habe er durchaus „kleine Bedenken“ gehabt, gibt der Zeitsoldat zu. „Ich habe zu Hause ein kleine Familie, die möchte man nicht anstecken.“ Gemindert wird das Infektionsrisiko durch die Schutzausrüstung, zu der neben einem Ganzkörperanzug aus Plastik eine FFP2-Schutzmaske sowie zusätzlich ein durchsichtiger Gesichtsschutz gehören.

Die Tests waren negativ, aber die Reaktionen positiv. Sascha Pirsig, Corona-Tester in Uniform

Bedenken, bei den Tests Fehler zu machen, habe ihm eine einstündige Schulung in der DRK-Akademie am Meinsdorfer Weg in Eutin genommen, sagt Pirsig. „Die Schulung war superklasse.“ Bis zum frühen Nachmittag habe er im Auetalblick 25 bis 30 Tests vorgenommen, schätzt er. „Die Tests waren negativ, aber die Reaktionen positiv.“

Ich habe nur positive Reaktionen gehört. Jennifer Niemietz, Heimleiterin

Das bestätigt Heimleiterin Jennifer Niemietz: „Ich habe nur positive Reaktionen gehört“, gibt sie die Erfahrungen der Mitarbeiter wieder, die sich von den Soldaten testen ließen. Weiterhin von den Pflegekräften getestet würden dagegen die Heimbewohner. Sie sei froh über die Unterstützung aus Todendorf, sagt die Leiterin des Heims mit 69 Bewohnern und 50 Mitarbeitern. Dies ermögliche, mehr Besucher ins Heim zu lassen.

Schnelle Hilfe im zweiten Anlauf

Nachdem es im Dezember noch nicht geklappt habe, sei die Hilfe der Bundeswehr jetzt wirklich schnell gekommen, berichtet Jennifer Niemietz. Daran hat auch Martin Stellberger seinen Anteil. Der Oberstleutnant der Reserve, der an der Berufschule in Eutin unterrichtet, ist Beauftragter der Bundeswehr für die zivil-militärische Zusammenarbeit im Kreis Ostholstein.

Zwölf Fahrzeuge stehen bereit

Stellberger sorgte dafür, die von Bundeskanzlerin Angela Merkel versprochene Hilfe der Bundeswehr auch in Ostholstein zu organisieren. Die Zusammenarbeit habe hervorragend geklappt, etwa bei den benötigten Fahrzeugen: Von zwölf Autos, mit denen die Soldaten nun aus der Kaserne zu ihren zivilen Einsatzorten führen, habe der Kreis vier eigene gestellt und vier weitere angemietet. Vier weitere Autos stelle die Bundeswehr.

Verlängerung möglich

Ursprünglich sollten Freiwillige die Corona-Tests in den Heimen gewährleisten. Weil dies nur zum Teil geklappt habe – auch das „Auetalblick“ sucht noch weitere Freiwillige –, sei die Bundeswehr eingesprungen, erklärt Stellberger. Sollte es erforderlich sein, könne der Einsatz um drei weitere Wochen verlängert werden.