Bundespolizei ermittelt nach Zugentgleisung

von Achim Krauskopf

erstellt am 20.Nov.2017 | 18:17 Uhr

Nach dem Zugunglück im Bahnhof von Elmshorn ermittelt die Bundespolizei wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Gefährdung des Bahnverkehrs. Die Zugbegleiterin und eine Reisende hatten sich leichte Verletzungen zugezogen, als in der vergangenen Woche der Steuerwagen und ein Reisezugwagen des Regionalzuges von Hamburg-Altona in Richtung Westerland entgleist waren. Wegen des Unfalls am 15. November waren Hunderte Züge im Norden ausgefallen oder umgeleitet worden.