Bestechungsskandal im Fußball : Bujendorfer Fußballer ziehen Schlussstrich

Spielvereinigung hat mit Christoph Jahnke einen neuen Vorsitzenden.

von Nils Hirseland

25. Juni 2019, 09:21 Uhr

Bujendorf | Schwierige Zeiten liegen hinter der Bujendorfer Spielvereinigung, aber nach Schlagzeilen über einen vermeintlichen Bestechungsversuch ist es schnell ruhig geworden. Der Verein will einen Schlussstrich ziehen, dazu gehörte am Wochenende eine außerordentliche Mitgliederversammlung, in der Christoph Jahnke zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Jahnke ist durch und durch ein Fan der Bujendorfer Spielvereinigung, besucht jedes Spiel und ist bereit, Verantwortung für den Verein zu übernehmen.

Andreas Pump stellte seinen Posten als Schriftführer zur Verfügung. In Abwesenheit wurde Oliver Blank zum neuen Schriftwart gewählt. Pump wird als Trainer der ersten Mannschaft weitermachen und bekommt mit René Welte als Co-Trainer, Daniel Hamdorf als Betreuer und Florian Herzog als Physiotherapeut eine breite Unterstützung.

Nils Hirseland

Nachdem im Verein diskutiert worden war, für die neue Saison nur eine Mannschaft für die Kreisklasse B zu melden, wurde mittlerweile wieder eine 1. Mannschaft für die Kreisklasse A gemeldet und eine 2. Herrenmannschaft, die Ralf Jacobs betreut, für die Kreisklasse C gemeldet. Wegen der Schlagzeilen über den Verein hatten der für die kommende Saison als Trainer verpflichtete Swen-Friedrich Rodriguez und einige potenzielle Neuzugänge abgesagt.

Zum Hintergrund: Die außerordentliche Versammlung war einberufen worden, nachdem der bisherige Vorsitzende Falko Thimm zurückgetreten war. Er war erst am 29. März zum neuen Vorsitzenden gewählt worden.

Nicht einmal zwei Monate später stand er unter dem Vorwurf des Bestechungsversuches: Kurz vor dem letzten Spieltag soll Thimm dem Gegner des letzten Spiels der Saison, dem TSV Schönwalde, eine „maßgebliche Beteiligung an eurer Abschlussfeier“ versprochen haben, wenn die Schönwalder die Bujendorf gewinnen ließen und damit die Meisterschaft in der A-Klasse ermöglichten. Zitat aus der Textnachricht an den Schönwalder Trainer Christian Schlicht: „Es würde sich nicht nur um einen Kasten Bier handeln, sondern um deutlich mehr.“

Schlicht hatte das unmoralische Angebot öffentlich gemacht und dem Kreisfußballverband gemeldet. Bujendorf verlor das Spiel gegen Schönwalde und verzichtete auch auf die Relegation.

Ende Mai war die Bujendorfer Spielvereinigung vom Kreisgericht des Kreisfußballverbandes Ostholstein zu einer Stellungnahme aufgefordert worden. Falko Thimm hatte, wie der OHA aus zuverlässiger Quelle erfuhr, die Schuld ausdrücklich allein auf sich genommen und betont, dass im Verein sonst niemand von diesem Vorgang gewusst habe. Im übrigen entschuldigte sich Thimm, sein Handeln sei ihm im Nachhinein unverständlich und er bereue es zutiefst.

Das Urteil des Kreisgerichtes lautet: Wegen grob unsportlichen Verhaltens wurde Thimm für einige Jahre gesperrt und zu einer Geldstrafe in dreistelliger Höhe verurteilt.

Die Bujendorfer Spielvereinigung war nach Ansicht des Kreisgerichts nicht zu bestrafen.