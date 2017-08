Bujendorfer feiern Schützenfest

vergrößern 1 von 2 Foto: gts (2) 1 von 2

Ein Jahr lang durfte Königin Katrin I. ihre Königswürde genießen, doch jedes Schützenfest bedeutet auch das Ende einer Regentschaft. Um die Königswürde kämpfen in diesem Jahr beim Bujendorfer Schützenfest Manfred Kalfier, Peter Kramer, Albrecht Dudy, Klaus Knöpke und Michael Klemp.

Bereits am Samstag begann das Bujendorfer Schützenfest mit dem Schießen um den sogenannten Kleinen König oder Spaßkönig. Hier landete Heinrich Möller, Vater der amtierenden Königin, am späten Abend den entscheidenden Schuss. Der Sonntag begann mit dem traditionellen Festumzug durch das Dorf. Nach der Abholung der Königin sammelte der Festumzug auf dem Sportplatz, bevor es weiter auf den Schützenplatz ging. Auch befreundete Schützenvereine und -gilden nahmen am Festumzug mit gut 150 Personen aus Vereinen udn Verbänden teil. Darunter auch der Karnevalsverein Altenkrempe in entsprechender „Arbeitskleidung“ sowie die Eutiner Schützenbrüder.

Ab 14 Uhr wurde es dann ernst: Insgesamt fünf Anwärter auf den Titel des diesjährigen Schützenkönigs waren gemeldet. Manfred Kalfier, Albrecht Dudy, Peter Kramer, Michael Klemp und Klaus Knöpke waren diejenigen Wettbewerber, die dem Vogel in der letzten Runde endgültig den Garaus machen wollten. Der etwa 1,80 Meter hohe Schützenvogel hing diesmal ungewohnt und ungewollt tief: Das Stahlseil war beim Versuch, ihn in die richtige Höhe zu ziehen, gerissen und ein tauglicher Ersatz so schnell nicht aufzutreiben. Der guten Laune der Schützen tat das keinen Abbruch, denn die mit drei Gramm Pulver und einer 30 Gramm schweren Bleikugel befeuerten Vorderlader sind auch bei horizontaler Schießrichtung so schwer zu handhaben, dass ein vorzeitiges Ende des Vogels nicht zu befürchten war. Gestaltet wurde er von Lothar Gronen – es ist bereits sein 29. Exemplar. In Bujendorf ist das Vereinsleben recht lebendig: der 1898 gegründete „Gesellige Verein Bujendorf“ hat 80 Mitglieder. „Tendenz steigend“, wie Schriftführer Michael Klemp nicht ohne Stolz anmerkt, „im Gegensatz zu anderen Gemeinden kommen viele junge Leute zu uns.“