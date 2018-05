Bujendorf verliert Schützenhalle

24 mal 14 Meter große Halle des Geselligen Vereines von 1898 brannte in der Nacht zu gestern aus unbekannter Ursache restlos ab

von Constanze Emde

05. Mai 2018, 00:44 Uhr

Vier Monate nach dem Brand in der „Küstenwerkstatt“ ist Bujendorf erneut von einem Großfeuer heimgesucht worden: In der Nacht zu gestern brannte die Schützenhalle des Geselligen Vereines von 1898 restlos ab. Die Ursache ist unbekannt, bei der Alarmierung der Feuerwehren kurz nach 1.30 Uhr war das 24 Meter lange und 14 Meter breite Gebäude nicht mehr zu retten. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200 000 Euro.

Anwohner hatten das Feuer gemeldet, beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand der hölzerne Bau aus der zweiten Hälfte der 1980er Jahre in voller Ausdehnung in Flammen. Die Feuerwehren aus Bujendorf, Röbel, Zarnekau und Gömnitz rückten zu dem Grundstück zwischen Dorfstraße und Redingsdorfer See aus, außerdem forderte die Einsatzleitung die Drehleiter aus Eutin und den Einsatzleitwagen aus Süsel an.

„Es war klar, dass die Halle nicht mehr zu retten war“, sagte Gemeindewehrführer Rolf Müller dem OHA. Bei den rund vier Stunden dauernden Löscharbeiten, an denen rund 60 Feuerwehrleute mitwirkten, sei großer Wert auf den Schutz benachbarter Bauten gelegt worden, darunter hölzerne Verkaufsbuden des Schützenvereines. Durch die enorme Hitze stürzte das blechgedeckte Dach der Halle ein. Zu den ganz wenigen Stücken des Inventars, die den Flammen entrissen wurden, gehörte eine Fahne aus dem Jahr 1890 des Kriegervereins. Sie war bei Restaurierungsarbeiten im ehemaligen Krug gefunden und dem Geselligen Verein überlassen worden, da sich die Mitglieder des Krieger-Vereines nach dem Zweiten Weltkrieg dem Schützenverein angeschlossen hatten. Die vor ein paar Jahren aufwendig restaurierte Fahne erlitt allerdings deutlich Brandschäden.

Zum verbrannten Inventar gehören nicht nur neues, erst kürzlich vom Verein erworbenes Gestühl, sondern auch die Kücheneinrichtung und

– vom Wert her nicht zu unterschätzen – etwa 20 Vorderlader-Gewehre. Da dürfte die Schadenssumme schnell an die 20 000 Euro und höher gehen. Die Halle, die dem Verein gehört, ist seit ein paar Jahren abbezahlt, erst jüngst waren neue Fenster eingebaut worden.

Bürgermeister Holger Reinholdt war in der Brandnacht vor Ort. „Die Gemeinde Süsel und vor allen Dingen der Ort Bujendorf verliert hier einen Mittelpunkt im Dorfleben“, sagte er. Die Schützenhalle wurde nicht nur vom Verein genutzt, sondern auch für zahlreiche andere Veranstaltungen – zuletzt einen „Tanz in den Mai“ am Montagabend.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeistelle Eutin geführt.