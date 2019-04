Hutzfeld : Bürgervorsteher verabschiedet sich mit Currywurst und Pommes

Bosaus Bürgervorsteher Alfred Jeske verabschiedete sich nach 16 Jahren aus der Gemeindepolitik.

von Michael Kuhr

07. April 2019, 13:56 Uhr

Offiziell war Bosaus Bürgervorsteher Alfred Jeske bereits zum 1. April in den politischen Ruhestand getreten. Doch von seinen engeren Weggefährten verabschiedete er sich am Freitagabend in der Gaststätte „Schmidt“ mit Currywurst und Pommes „rot-weiß“.

Es waren die Fraktionsvorsitzenden der Bosauer Gemeindevertretung, der neue Leitende Verwaltungsbeamte Stefan Dockwarder und Bosaus neuer ehrenamtlicher Bürgermeister Eberhard Rauch dabei. „Ich gehe nach 16 Jahren nicht mit Wehmut aus der Gemeindepolitik“, sagte Alfred Jeske. Manchmal sei das Amt sehr anstrengend aber meistens sehr schön gewesen. Jeske erinnerte sich an zahlreiche Fußmärsche mit der Feuerwehr, als er die Gemeinde Bosau richtig kennen lernte und so manches Feuerwehrfest. Die Arbeit als Gemeindevertreter habe Spaß gemacht. Für seine Nachfolger werde die Arbeit nicht leichter.