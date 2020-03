Ostholstein : Bürgerstiftung spendet für Tafelbetrieb

5000 Euro Soforthilfe spendete die Bürgerstiftung für fünf Tafeln im Kreis. Wegen Hamsterkäufen seien die Ausgaben für Bedürftige besonders hart getroffen.

Avatar_shz von Constanze Emde

22. März 2020, 12:13 Uhr

Ostholstein | Wer in Ostholstein auf Lebensmittel von den Tafeln angewiesen ist, muss derzeit um sein Auskommen bangen. Denn die Tafeln stellen vielerorts ihre Ausgaben ein. Grund hierfür sind unter anderem vermehrte Einkäufe, die verursachen, dass Supermärkte nach Geschäftsschluss kaum noch Lebensmittel zum Spenden übrig haben und auch die Anzahl der privat gespendeten Lebensmittel sinkt.

Um kurzfristig zu helfen, hat die Bürger-Stiftung Ostholstein daher unbürokratisch insgesamt 5.000 Euro zweckgebunden zum Lebensmitteleinkauf an die Tafeln in Ahrensbök, Neustadt, Oldenburg, Heiligenhafen und Fehmarn ausgegeben. Die Vorschüsse sollen dazu dienen, den Betrieb der Tafeln solange aufrecht zu erhalten, bis neue politische Maßnahmen greifen, die den betroffenen Menschen in Zeiten der Corona-Krise die Versorgung mit Lebensmitteln garantieren, hießt es in der Mitteilung der Bürgerstiftung.

„Die meisten Tafeln der Region haben auf Grund der Quarantäne-Maßnahmen in Schleswig Holstein zwar ihre regulären Ausgaben eingestellt. Auslieferungen von Lebensmittelpaketen an Bedürftige finden an einigen Standorten aber – solange Lebensmittelspenden vorhanden sind – weiterhin in Notbesetzungen statt. Wir hoffen, mit dieser Schnell-Hilfe ein gutes Beispiel für die Mitbürger des Kreises Ostholstein abzugeben. Spenden an die Tafeln sind momentan notwendig, damit auch in Krisenzeiten alle Menschen der Region mit Lebensmitteln versorgt bleiben“, teilt die Bürgerstiftung mit und ruft zum Nachahmen auf.