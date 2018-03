Bürgerstiftung als Erfolgsmodell

Zahlreiche Projekte und Institutionen hat die Bürgerstiftung auch 2017 mit rund 101 000 Euro unterstützt / Wermutstropfen Vogthaus

von Constanze Emde

16. März 2018, 18:25 Uhr

„Wir sind ganz zufrieden und sehen rosig in die Zukunft“, sagte Jens-Uwe Teichert als Vorsitzender der Bürgerstiftung Ostholstein im Bilanz-Gespräch gestern. 2017 feierte die Bürgerstiftung ihr zehnjähriges Bestehen – und gab allein im Jubiläumsjahr mehr als 101 000 Euro für gemeinnützige Zwecke aus. „Die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre zeigt, dass es der Bürgerstiftung Ostholstein gelungen ist, das Vertrauen der Bürger zu gewinnen und sich als wichtiger Akteur im gesellschaftlichen Lebens zu etablieren“, sagte der Stiftungsvorstand unisono. Weiteres Qualitätsmerkmal: Zum nunmehr fünften Mal wurde die Stiftung mit dem „Gütesiegel für Bürgerstiftungen“ vom Bundesverband ausgezeichnet.

Was sind die großen Projekte? Seit 2011 werden die fünf Familienzentren im Kreis Ostholstein jährlich unterstützt, ebenso die Schreiambulanz (70 000 Euro insgesamt bis 2017). Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Notfällen unterstützt die Bürgerstiftung Ostholstein, in dem sie maßgeblich als Gesellschafterin an der Familie und Beruf Ostholstein gGmbh beteiligt ist. Großes personelles und finanzielles Engagement kam im vergangenen Jahr auch dem außerschulischen Lernort „Erlebnis Küchengarten“ zugute. „464 Kita-Kinder haben den Küchengarten seit 2017 besucht“, sagte Teichert. „Aber leider müssen wir derzeit notgedrungen ins Neuholländerhaus ausweichen, weil die Sanierung des Vogthauses auf sich warten lässt“, fügte er hinzu (mehr im kleinen Text).

Ebenso am Herzen liegt der Stiftung das Mentor-Programm, das bei Kindern die Lust am Lesen wecken soll.

52 Ehrenamtler, sogenannte Mentoren, betreuen Grundschüler in Eutin, Oldenburg, Neustadt und ab diesem Frühjahr auch in Lensahn. „Hans-Peter Birkner, unser Mentor-Verantwortliche, würde sich gerade in Eutin über weitere Ehrenamtler freuen, denn der Bedarf ist groß“, warb Jörg Schumacher von der Bürgerstiftung Ostholstein. Wer Interesse hat, darf Birkner gern unter Tel. 04383/9895 kontaktieren. Derzeit reichen die Ehrenamtler „nur“ für die Grundschule an der Blauen Lehmkuhle, die Mentoren würden das Angebot aber auch gern auf die Schule am Kleinen See ausweiten, so Schumacher. „Die Rückmeldungen aus den Schulen, an denen das Programm läuft und Kinder ganz ungezwungen ans Lesen herangeführt werden, sind enorm positiv“, sagte Schumacher. Die Stundenzahl, die die mittlerweile fast 180 Ehrenamtler für Projekte der Bürgerstiftung Ostholstein spendeten, stiegen 2017 auf 9800 Stunden an (2016: 6400). Ein Grund dafür sei der Aufwand, den die beiden Gruppen (Hildegard von Bingen und die Heilpflanzen- und Giftkräuter-Garten) in den Küchengarten investieren, ein anderer die Gründung der Bürgerstiftung Stockelsdorf, die enorm engagiert sei mit der Kinder-Uni, „die sehr erfolgreich betrieben wird“.

Insgesamt gehören mittlerweile 31 Stiftungsfonds zur Bürgerstiftung Ostholstein. Das Stiftungskapital stieg im vergangenen Jahr auf mehr als drei Millionen Euro an, das Vermögen der Stiftung liegt bei rund 3,5 Millionen Euro, so der Vorstand.