Bürgermeister zu Besuch bei Cobobes

von Michael Kuhr

20. September 2018, 13:31 Uhr

Bürgermeister Carsten Behnk hat seine Wirtschaftstour gestern bei der Firma Cobobes fortgesetzt. Das Traditionsunternehmen ist seit mehr als 120 Jahren in Eutin erfolgreich am Markt. Es ist eines der ersten Unternehmen in der Region, die eine Zentralheizung eingebaut haben – 1913 an der Voß-Schule.

Heute präsentiert der Betrieb neben dem großflächigen Firmengelände auf mehr als 400 Quadratmetern eine Fachausstellung zu den Themen Bäder, Regenerative Energien, Klima und Lüftung. Die Firma wird von der Familie Dose gemeinschaftlich von zwei Generationen geführt. Dabei fühlen sich Manfred Dose und seine Söhne Stefan und Sebastian, die sich die Geschäftsführung teilen, dem Motto des Unternehmensgründers Otto Cobobes verpflichtet: „immer an der Spitze des technischen Fortschritts zu stehen und dabei mit Zuverlässigkeit, Qualität, Erfahrung und Sicherheit zu überzeugen.“

Die Firma mit 75 Mitarbeitern ist auch Ausbildungsbetrieb mit vielfachen Auszeichnungen durch die Handwerkskammer. Carsten Behnk: „Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung hervorragend entwickelt und schafft und sichert Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Stadt Eutin. Wir sind stolz auf diesen Erfolg des Unternehmens Cobobes und seines Teams an hochmotivierten und gut ausgebildeten Spezialisten.“

Behnk besucht regelmäßig Eutiner Unternehmen, die erfolgreich am Markt agieren oder als Arbeitgeber in der Stadt eine starke Rolle spielen. Er will damit die regionale Wirtschaft in den Fokus rücken und sich direkt vor Ort über die verschiedenen Betriebe informieren.