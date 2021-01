Elternbrief in Zeugnissen : Bürgermeister wirbt für die 5. Klasse – Schulleiter macht wenig Hoffnung

120 Schüler vor Ort sind zu wenig, um einen bislang gut funktionierenden Schulstandort aufrecht erhalten zu können.

von Michael Kuhr

28. Januar 2021, 15:38 Uhr

Hutzfeld | Es scheint ein Bosauer Kampf gegen Windmühlen zu sein: Auf der einen Seite stemmt sich die Gemeinde mit Bürgermeister Eberhard Rauch an der Spitze mit aller Kraft gegen die Schließung der Außenstelle der Eutiner Wisser-Schule in Hutzfeld. Auf der anderen Seite fügt Schulleiter Sven Ulmer den gestrigen Zeugnissen einen Elternbrief bei. Darin stellt er die Eltern darauf ein, dass die Schule in den nächsten Jahren geschlossen werden muss.

„Es gibt nun erste Planungen, wie es mit dem Schulstandort in Hutzfeld weitergehen wird“, schreibt Ulmer den Eltern. Ab dem Schuljahr 2021/22 würde Hutzfeld durchgängig nur noch einzügig sein und sehr wahrscheinlich auch nicht die erforderlichen 25 Schülerinnen und Schüler für den fünften Jahrgang realisieren können.

Ulmer weiter: „Das bedeutet, dass wir dann die Klassen 6f, 7f, 8f, 9f und 10f mit insgesamt etwa 120 Schülern vor Ort hätten – zu wenig, um einen bislang gut funktionierenden Schulstandort aufrecht erhalten zu können.“ Aus diesem Grund müssten sich Eltern und Kinder darauf einstellen, dass die Außenstelle Hutzfeld in den nächsten Jahren geschlossen werde. Der Hauptstandort Eutin wird dann gegebenenfalls bei entsprechend vorhandenen Kapazitäten die Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Bosau aufnehmen. Ulmer schreibt allerdings nicht, was aus den Schülern wird, die aus dem Kreis Segeberg in Hutzfeld beschult werden.

„Für die Gemeinde Bosau als Schulträger hat der Erhalt ihres Schulzentrums in Hutzfeld höchste Priorität“, gibt Bürgermeiter Eberhard Rauch bekannt. Voraussetzung für einen Weiterbetrieb der Außenstelle der Wilhelm-Wisser-Schule über den Sommer 2023 hinaus sei nach Auskunft der Schulbehörde die Bildung einer 5. Klasse mit mindesten 25 Schülern für das kommende Schuljahr 2021/ 2022. Dies zu erreichen, sei daher das erklärte Ziel der Gemeinde.

Rauch hat eine Arbeitsgruppe zusammengerufen, die Informations- und Werbemaßnahmen auf den Weg bringt. Bosau wirbt mit einer überschaubaren Schule mit einer Bushaltestelle direkt vor der Tür, moderne Fachräume, zwei Sporthallen, einem großen naturnahen Pausenhof, einer Gartenklasse, Bienen AG, Schülerbücherei, Schulküche, Schulsozialarbeit, Offener Ganztagsschule mit Mittagessen und Hausaufgabenbereuung. Es sei eine gezielte Information der Eltern vorgesehen, die sowohl in Form einer Präsenzveranstaltung am Dienstag, dem 16. Februar, als auch online geplant ist. Einzelheiten dazu erfahren die Eltern telefonisch bei der Schulsekretärin Jutta Meyer (Telefon 04527/ 997522).

Eltern, die ihre Kinder von außerhalb anmelden möchten, wird angeboten, die Kosten der Schülerbeförderung zu übernehmen. Anmeldungen sind vom 18. Februar bis 3. März von 8 bis 13 Uhr möglich. Weitere Information können über das Mitglied im Schulausschuss, Burkhard Klinke (Tel. 04527/1272), angefragt werden.