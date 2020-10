Keine Gebührenermäßigung beim Personalausweis : Bürgermeister Winter weist Betrugsvorwurf als „ein starkes Stück“ zurück

Jörg Schröder (Linke), der im September die Ermäßigung beantragt hatte, war entsetzt. Die Bürger würden betrogen.

Avatar_shz von Orly Röhlk

27. Oktober 2020, 14:54 Uhr

Plön | Erst am 14. September beschloss der Hauptausschuss eine 50-prozentige Ermäßigung der Personalausweisgebühr für ALG II-Empfänger, Grundsicherungsempfänger und Wohngeldberechtigte aus Plön. Montagabend hob das Gremium seinen eigenen Beschluss wieder auf: Bürgermeister Lars Winter hatte beim Vorsitzenden Ingo Buth schriftlich und fristgerecht Widerspruch eingelegt. Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Kreises habe den Beschluss rechtlich beanstandet, erklärte Winter im Hauptausschuss. Eine Ermäßigung zu beantragen, sei individuelles Recht, müsse individuell im Einzelfall entschieden werden und unterliege einer Ermessensprüfung, gab Winter das Ergebnis einer rechtlichen Beratung wieder. Dem widerspreche die pauschale Ermäßigung. Der Regelbedarfssatz erhalte pro Monat 25 Cent, die für einen Personalausweis anzusparen seien.

Wer Geld von den Behörden bekommt, ist bedürftig Jörg Schröder, Ratherr der Linken

Jörg Schröder (Die Linke), der im September die Ermäßigung beantragt hatte, war entsetzt. Die Bürger würden betrogen, schimpfte Schröder: „Wer Geld von den Behörden bekommt, ist bedürftig“. Der Vorschlag sollte für die Verwaltung eine Vereinfachung sein und den Empfängern den nochmaligen Nachweis ersparen. Es gebe keine Liste über die Zusammensetzung des Regelsatzes: „Die Leute wissen nicht, dass sie 25 Cent zurücklegen müssen“, so Schröder.

Wir wollten eine einfache und unbürokratische Lösung, eine Vereinfachung ist aber so nicht möglich André Jagusch, CDU-Ratsherr

Den Vorwurf des Betrügens wies Winter als „starkes Stück“ zurück. Eine Ermäßigung sei wohl mal angefragt, aber in den letzten drei Jahren nicht beantragt worden. „Wir wollten eine einfache und unbürokratische Lösung, eine Vereinfachung ist aber so nicht möglich“, räumte André Jagusch (CDU) ein. In drei Jahren habe es keine Einzelfallprüfung gegeben, doch sollte die Verwaltung Hilfeempfänger dahin gehend beraten, dass es die Möglichkeit gibt, eine Ermäßigung zu beantragen. Jagusch modifizierte den Beschlussvorschlag. Bis 30. November soll das Rathaus ein Formular erstellen mit Hinweisen für Antragsteller und diese auch mündlich darauf hinweisen. Es sei zu prüfen, ob verwaltungsinterne Leitlinien vergeben werden können. Im ersten Quartal 2021 soll Winter dazu einen Bericht abgeben.