Plön: : Bürgermeister Winter empfiehlt: Anwohner sollen Falschparker selbst anzeigen

Straßenbreite am Vogelberg in Plön ist so gering, dass der Kleinbus der Verkehrsbetriebe Kreis Plön über den Gehweg fahren muss.

24. Januar 2020, 14:06 Uhr

Plön | Vor allem die Zahl von Parkplätzen im öffentlichen Raum und auf privaten Grundstücken am Vogelberg, für den aktuell der Bebauungsplans (B-Plan) 46 aufgestellt wird, wurde in der Einwohnerfragestunde des Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung (Step) unter Vorsitz von Gernot Melzer (CDU) eingehend diskutiert. „Der Vogelberg ist sehr eng, Autos aus der Parkstraße rücken immer mehr in den Vogelberg. Es wäre gut, wenn die Fahrzeuge auf den Grundstücken geparkt werden könnten“, sagte Hans-Jürgen Radtke, Anwohner des Vogelbergs, mit Blick darauf, dass wegen der geringen Straßenbreite der Kleinbus der VKP über den Gehweg fahren müsse. Radtke schlug vor, den gesamten Bereich als Parkverbotszone auszuweisen. „Wir haben überall hohen Parkdruck, ein Verbot können wir nicht durchsetzen, dafür haben wir kein Personal. Fotografieren Sie und zeigen Sie an“, meinte Bürgermeister Lars Winter in Radtkes Richtung.

Bernd Koop, Anwohner des Waldwinkels, äußerte den Wunsch nach einem weiteren Stellplatz, da eines der beiden Autos der Familie wegen der Enge meist auf der Straße parke. „Möglichst bald, wir könnten einen Ortstermin machen, um die Sache zu befördern“, schlug er vor. Stünden Wagen und Mülltonnen auf dem Grundstück, käme man mit dem Rad nicht mehr daran vorbei.

Hintergrund ist ein Parkverbot im Waldwinkel, das seit einigen Wochen mittwochs und donnerstags zu bestimmten Zeiten gilt, damit die Müllabfuhr die Tonnen leeren kann. Betroffen davon sind mehrere Anwohner. „Wir können doch nicht das Auto alle paar Tage umparken“, schimpfte Koop im Hinblick auf die „Abgasbelastung“. Problematisch sei zuvor nur die Einmündung Vogelberg/Waldwinkel gewesen, wenn dort Autos standen. „Die Müllabfuhr fuhr vorher auch rückwärts in den Waldwinkel.“

Auch Koops Nachbarin Sabine Schulte möchte des Verfahren beschleunigt sehen: „Wenn Besuch kommt, weiß der nicht, wohin mit dem Auto“, gab sie zu bedenken.

„Zum Sommer wissen wir die Grundausrichtung des B-Plans“, verwies Bürgermeister Lars Winter auf den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss. Zuvor gebe es einen weiteren Infoabend. Bürger und Behörden würden um Stellungnahmen gebeten. „Vielleicht sollten wir einen Ortstermin machen, das Halteverbot gilt nur für die Müllabfuhrzeiten“, meinte Winter.

Über den Ortstermin werde man laut Melzer beraten. Bernd Möller (SPD) schlug vor, ob als Zwischenlösung nicht schon mal der Acker im Vorgarten vorbereitet werden könnte. „Stellplätze müssen nicht zwingend innerhalb von Bauflächen liegen“, setzte sich Stephanie Meyer (Grüne) dafür ein, Stellmöglichkeiten für Autos auf Grundstücken zu überprüfen.

Teamleiter Wolfgang Homeyer sagte, dass wegen der geltenden Veränderungssperre rechtlich noch keine Ausnahmen gegeben würden. Das sei erst im Sommer mit Beginn der Auslegungsfrist möglich. Dann können die Bürger Ausnahmen von der Sperre und eine Befreiung beantragen. Stadtplaner Oliver Kühle erklärte, es sei möglich, mindestens zwei Stellplätze im B-Plan festzulegen. Für weitere Stellplätze auf einem Grundstück müsse eine Bauanfrage gestellt werden. Das lasse sich nicht über den B-Plan regeln.