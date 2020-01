Bürgermeister soll für gelbe Tonne kämpfen

Avatar_shz von shz.de

31. Januar 2020, 16:35 Uhr

Plön | Bürgermeister Lars Winter soll beim Kreis Plön die Einführung der gelben Wertstofftonne fordern und dafür eintreten, dass die städtischen Gremien daran beteiligt werden. Einstimmig sprach sich der Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus (GUT) für die Umstellung vom gelben Sack auf die Tonne aus, die von der Fraktion der Grünen beantragt worden war.

Im Kreis Plön werde das Duale System der gelben Säcke seit 2013 von der Firma Gollan (Neustadt) betreut. Einwohner könnten gegen eine Gebühr von 30 Euro auf die gelbe Tonne umstellen. In Plön gebe es schon viele gelbe Tonnen für die Mehrfamilienhäuser der Wankendorfer, erklärte Ausschussvorsitzender Gerd Weber (Grüne). Darin würden die gelben Säcke bis zur Abfuhr gesammelt.

Davon möchte man wegkommen und Plastikmüll direkt in der Tonne entsorgen, ohne Säcke. Im Nachbarkreis Ostholstein stelle der ZVO in diesem Jahr kostenlos vom Säcken auf Wertstofftonnen um. Das spare laut ZVO im Kreis Ostholstein 6,5 Millionen Plastiksäcke pro Jahr (92 Tonnen Plastik). Für den Kreis Plön haben die Grünen 4,2 Millionen Säcke (60 Tonnen) nur für die Sammlung von Verpackungsmüll hochgerechnet, 290.000 (41.000 Kilogramm) davon in der Stadt Plön.

Zugleich wurden die Nachteile gelber Säcke aufgelistet. „Wir sind uns alle einig, dass wir die gelben Säcke loswerden wollen“, unterstrich Bettina Hansen (SPD). Bekanntlich reißen sie leicht, der Inhalt verteilt sich in der Umgebung oder wird von Tieren angefressen. Daher sei die Tonne eine sinnvolle Lösung, gab Jonas Paustian, Vorsitzender des neuen Plöner Kinder- und Jugendrats (KiJuRat), das Ergebnis einer Diskussion im KiJuRat wieder. Mit seinem Stellvertreter Muhamet Smail nahm er an der GUT-Sitzung teil.

Müssten Säcke in der Tonne gesammelt werden, würde das Volumen manchmal nicht reichen, gab Jonas zu bedenken. Allerdings brauche man wohl die Säcke, um den Müll zu sammeln. Das sei ein Knackpunkt, pflichtete Umweltbeauftragter Achim Kuhnt bei. Manche wollten keinen weiteren Behälter in der Küche, der ausgewaschen werden müsste.

Ziel sollte sein, plastikfrei einzukaufen, so Hansen. „Ich möchte eine Beratung, wie ich plastikfrei einkaufen kann“, warf Kirsten Hinrichsen (FWG) in die Debatte. Auch Manfred Rose (SPD) sprach sich dafür aus, den Sack durch eine Tonne zu ersetzen.

Die Verträge des Kreises Plön mit dem Entsorger liefen bis 31. Dezember 2021, sagte Bürgermeister Lars Winter. Erst danach sei eine Umstellung möglich.