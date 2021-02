Hutzfeld : Bürgermeister Eberhard Rauch sieht Licht am Ende des Tunnels

Hutzfeld | Schulleiter Sven Ulmer und Schulrat Manfred Meyer aus Eutin haben die Außenstelle der Eutiner Wilhelm-Wisser-Schule in Hutzfeld längst abgeschrieben. Protagonisten aus der Gemeinde Bosau haben allerdings den Kampf um den Erhalt der Außenstelle in der He...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.