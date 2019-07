Süsel : Bürgerbüro Süsel schließt

Im Rathaus wird für 5000 Euro renoviert.

von Juliane Kahlke

22. Juli 2019, 16:08 Uhr

Süsel | Im Rathaus Süsel wird renoviert. Deshalb schließt das Bürgerbüro vom 31. Juli bis zum 14. August.

Sowohl das Bürgerbüro, als auch der Kassenraum und das Büro der Stabsstelle stehen auf dem Arbeitsplan der Handwerker. Nach Aussage von Bürgermeister Adrianus Boonekamp bekommen alle drei Räume frischen Anstrich, das Bürgerbüro und das Büro erhalten neuen Fußbodenbelag, eine strapazierfähige Auslegeware. Im Bürgerbüro werden außerdem die Fenster gestrichen.

Die Renovierung ist ein Schritt auf dem Weg zum frischen Rathaus Süsel. Alle rund 30 Räume sollen laut Boonekamp in den kommenden Jahren aufgearbeitet werden. Die Kosten für dieses Jahr betragen nach Aussage von Simone Handschuck, Fachdienstleiterin Zentrale Immobilienwirtschaft 5000 Euro.

In den vergangenen Jahren sei in dem 23 Jahre alten Gebäude wenig renoviert worden, sagt Simone Handschuck. Deshalb folgten in den nächsten Jahren weitere Arbeiten in den 34 Räumen, vier Durchgangsbereichen und dem Sitzungssaal.

Ab Donnerstag, 15. August, hat das Bürgerbüro wieder geöffnet: Montag 14 bis 18 Uhr, Dienstag und Donnerstag 8.30 bis 12 und 14 bis 15.30 Uhr, Freitag 8.30 bis 12 Uhr.