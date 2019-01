Bündnisgrüne tagen heute in Plön

von Michael Kuhr

24. Januar 2019, 11:07 Uhr

Die Kreismitgliederversammlung von Bündnis 90 / Die Grünen findet am heutigen Sonnabend, 26. Januar, ab 12 Uhr im Restaurant „Alte Schwimmhalle“ in Plön, statt. „Nach einem für uns Grüne sehr erfolgreichen Jahr 2018 stehen auch im kommenden Jahr wieder wichtige Entwicklungen an, die uns Grüne besonders herausfordern“, sagten die Vorstandsvorsitzenden Kirsten Bock und Martin Drees.

Auf europäischer und nationaler Ebene seien dies vor allem die zunehmenden nationalistischen Tendenzen, die noch vor wenigen Jahren kaum jemand für möglich gehalten habe. Den Europawahlen im Mai komme daher gerade aus Perspektive der Grünen eine besonders hohe Bedeutung zu.

Veränderungen auf allen Ebenen der Politik bedeuteten aber auch Anpassungen inhaltlicher wie struktureller Art innerhalb der Grünen. Der Bundesvorstand habe einen Prozess zur Erneuerung des Grundsatzprogramms von 2002 auf den Weg gebracht. Die Landesvorsitzende Ann-Kathrin Tranziska wird heute in Plön über den aktuellen Stand berichten und auch Möglichkeiten der Beteiligung aufzeigen.

Aber auch auf lokaler Ebene gelte es, das hohe Vertrauen der Bevölkerung in die Politik der Grünen in konkretes Handeln umzusetzen. „Am Beispiel des Naturparkvereins Holsteinische Schweiz möchten wir ein aktuelles Thema zur Diskussion stellen und werden hierzu einen Input durch Marlies Fritzen, MdL, bekommen“, sagten die beiden Vorsitzenden.

Auch innerhalb des Kreisverbandes stehen Veränderungen an. Das unerwartete Ausscheiden des Schatzmeisters Wolfgang Boppel macht eine vorgezogene Neuwahl erforderlich. Wir richten ein ganz großes Dankeschön an Wolfgang Boppel, der diesen arbeitsintensiven und verantwortungsvollen Job viele Jahre zuverlässig ausgefüllt hat“, so Kirsten Bock und Martin Drees.