Bündnisgrüne in Bosau offenbar tief zerstritten

von Michael Kuhr

18. September 2018, 15:42 Uhr

Offensichtlich tief zerstritten beginnen Bündnis 90/Die Grünen in Bosau die neue Legislaturperiode der Gemeindevertretung. Wurden durch die Kommunalwahl noch Frank-Michael Sobieski aus Hutzfeld, Dr. Charlotte Jurenz aus Brackrade und Dr. Michael Botzet aus Bosau direkt ins Gemeindeparlament gewählt, stellt sich die Personallage aktuell ganz anders dar, als immer noch im Internet der Gemeinde Bosau beschrieben ist.

Einzig übrig geblieben von dem direkt gewählten grünen Trio ist nur noch Fraktionschef Frank-Michael Sobieski. Dr. Charlotte Jurenz hat überraschend ihr Mandat zurückgegeben. Ihr Nachfolger soll der Ortsvorsitzende der Grünen, Rolf Kotthoff aus Bosau, werden.

Pikant allerdings ist der Ausstieg des Bosauers Dr. Matthias Botzet. Er war zunächst nach der Kommunalwahl als stellvertretender Fraktionschef in den Listen geführt worden. Botzet allerdings gibt an, nach der Wahl zu keinem Zeit Mitglied der Grünen-Fraktion in der Gemeindevertretung gewesen zu sein.

„Ich bin nach der Wahl zu keinem Zeitpunkt Mitglied der neuen Grünen-Fraktion geworden“, schreibt Botzet am

1. August an die Gemeinde Bosau. Aufgrund von Differenzen in der Bewertung des Wahlergebnisses aus Sicht der Grünen und in der Interpretation von Vorabsprachen des Ältestenrates und der vermeintlichen Fraktionsvorsitzenden hätte er sich ausdrücklich gegen eine Fraktionsmitgliedschaft bei Bündnis 90/Die Grünen in der Bosauer Gemeindevertretung entschieden. „Dies war allen Mitgliedern der Grünen bekannt“, so Botzet weiter. Der Mediziner aus Bosau sieht sich als „fraktionsfreier Vertreter der Partei Bündnis 90/Die Grünen“ und möchte auch so bezeichnet werden.

Probleme könnte es jetzt geben, weil offiziell nur noch zwei Mitglieder zur Grünen-Fraktion in der Bosauer Gemeindevertretung zählen. Unter anderen Voraussetzungen allerdings wurden noch vor der Sommerpause in der konstituierenden Sitzung die Mitglieder für die Ausschüsse in der gemeindlichen Arbeit und die Ausschussvorsitzenden aus der Gemeindevertretung heraus gewählt. Die Grünen müssen da schon gewusst haben, dass Botzet nicht mehr zu ihrer Fraktion gehört.