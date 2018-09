Neustadt : Bühne frei für junge Talente

Das Baltic-Film-Art-Festival startet in Neustadt. Die zweite Auflage bietet wieder Einblick in Kurzfilmwerke .

von Alexander Steenbeck

26. September 2018, 15:53 Uhr

Bis zum Studenten-Oscar und auf die Titelseite der ARD-Mediathek schafften es die Sieger des ersten Baltic-Film-Art-Festivals. Auch bei der zweiten Auflage haben jetzt besonders die Kurzfilme junger Filmemacher wieder ihren großen Auftritt auf der Leinwand, denn Ziel des Festivals ist die Förderung des kreativen Nachwuchses. Heute und morgen wird hierfür der Hafen in Neustadt auf dem Gelände der ehemaligen Glücksklee-Werke zur Bühne für die Filmriege von morgen. Talente der bundesweiten Filmhochschulen, aber auch Schüler aus der Region sowie Filmaffine, die beim Festival erste Erfolge feiern, können hier eintauchen in den Dialog der hiesigen Filmcommunity.

Veranstaltet wird die zweite Auflage nach der Premiere in 2017 von der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht. Kurator des Festivals ist auch in diesem Jahr Dietmar Baum. Für filminteressierte Besucher bietet die Veranstaltung die Möglichkeit, Einblick in die Welt und Wahrnehmung junger Talente zu erhalten und sich kostenfrei eine Vielzahl filmischer Kurzfilmwerke anzuschauen.

Bereits seit April wurden aus dem ganzen Bundesgebiet über 100 Filme für das Festival eingereicht. 15 davon wurden ausgewählt und Besucher können diese Filmbeiträge kostenfrei anschauen. Besonders spannend wird es dann wieder heute Abend bei der Preisverleihung, wenn aus dem Kreis der Nominierten die drei Kategorie-Gewinner bekannt gegeben werden. Die Filmemacher der drei Gewinnerfilme erhalten bei der Preisverleihung jeweils eine Sach- und Geldprämie im Gesamtwert von 1000 Euro. Der Eintritt zum Festival-Gelände ist frei. Das Programm ist unter www.luebecker-bucht-ostsee.de/baltic-film-art-festival zu finden.