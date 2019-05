Braak : „Bücherzelle“ feiert fünften Geburtstag

Sonnabend gibt es einen Sektempfang und ein Frühstück in der Wilhelm-Wisser-Straße.

von Michael Kuhr

27. Mai 2019, 13:02 Uhr

Braak | In Deutschland sind sie durch die verbreitete Handy-Nutzung längst ausgestorben: Telefonzellen. Sie existieren allerdings noch vereinzelt, sind aber meistens umgewidmet worden – wie in Braak vor den Toren Eutins. Dort ist die Telefonzelle neben der Bushaltestelle zu einer „Schmökerzelle“ umgewidmet worden.

Leuchtend gelb steht die „Bücherzelle“ seit 2014 unübersehbar mitten im Dorf und verleitet die Bewohner, Pendler und Durchreisende zum Innehalten und Stöbern. Die Braaker Bücherzelle wird am kommenden Samstag, 1. Juni, fünf Jahre alt und alle Interessierten sind eingeladen, diesen Geburtstag zu feiern.

Fünf Jahre „book-to-go“, ein Buch finden und mitnehmen oder ein Buch hinein stellen und auf die Reise schicken. Bücher erzählen Geschichten und Geschichte, sie eröffnen neue und andere Welten, lassen Menschen über ihren Tellerrand hinausdenken und fordern sie auf, neue Perspektiven einzunehmen. Sie fördern das Ein- und das Mitfühlen, Toleranz und Akzeptanz. „Auf diese Weise trägt Lesen und Vorlesen zu einer vielfältigen Gesellschaft, einer toleranten Gemeinschaft und einer lebenswerten Welt für alle bei“, schreibt Ute Kirschmann. Fünf Jahre Bücherzelle Braak ohne jeden Vandalismus zeigten auch den Respekt, den das Kulturgut Buch nach wie vor genießt.

Dass dieses ehrenamtlich geführte freie Angebot des Austausches so erfolgreich funktioniert, soll jetzt gebührend gefeiert werden. Ab 10 Uhr finden dazu an der Bücherzelle bei der Bushaltestelle in der Wilhelm-Wisser-Straße ein Sektempfang und ein Geburtstagsfrühstück statt. Zudem erwartet die Gäste ein Bücherflohmarkt und ein Vorlesezelt für die Kleinen.

Spenden sind willkommen und werden mit den Erlösen der Veranstaltung an die „Stiftung Lesen“ weitergeleitet, die die Förderung des Lesens in allen Bevölkerungskreisen und insbesondere in den Familien, sowie die Entwicklung von Medienkompetenz zum Ziel hat. Bei schlechtem Wetter finden die Feierlichkeiten gegenüber in der Wilhelm-Wisser-Kate statt.